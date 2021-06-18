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外國人買房創新高 買樓選台北、買地愛這區
依據內政部統計資料，2021年1~4月外國人在台購置不動產，建物取得431棟，創下統計以來同期新高，建物取得面積1.6萬坪、年增23%。土地取得862筆，雖年減12.8%，但土地取得面積15.9萬坪、年增26%。
大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，延續去年房市買氣，今年5月中疫情爆發前市場交易火熱，外國人置產意願高，而海外資金及台商回流，透過境外公司購置不動產也不在少數。
台北市及新北市為今年外國人置產主力區域，台北市建物取得棟數達115棟、新北市也有90棟，雙北外國人取得棟數共佔全國約48%，外國人所購房屋近半數在雙北。土地部分，集中在新北市，今年前四月取得面積將近14.2萬坪，占全國取得面積88.9%，將近九成。
郎美囡指出，雙北雖然不動產價格高，不過海外置產多數會選擇首都、政治經濟重鎮，確保價格走勢穩定、保值性高，也易於出租，因此雙北一直都是外國人置產的主力。
另外，台北市以住宅、辦公室居多，其他類型選擇少，至於新北市價格相對較低，生活水平差異不大，且商用不動產、大面積土地的選擇更多元，也讓新北市的土地取得面積高居第一。
住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，疫情陰影籠罩下，房地產交易流程不較以往順暢，需要透過海外轉進資金買家，也增加了複雜度，加上各國陸續解封，讓跨國投資者開始留意其他海外標的，種種因素之下，今年外國人交易會受到影響。
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