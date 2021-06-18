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最慘520檔 全台僅17建案進場、新北推案雪崩8成

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
示意圖。圖／591新建案提供
示意圖。圖／591新建案提供

591新建案統計指出，5月推案雪崩式下滑，全台1266億，較4月大減35%，其中新北市大減8成最多，台中減幅76%居次。

進一步觀察，5月進場的建案，多在5月上半月，5月15日三級警戒發布之後，許多原定要進場的個案紛紛延後開案，全台僅有17個建案進場，堪稱最慘520檔期。疫情較嚴峻的雙北市，總共只有2個新案開賣，桃園、新竹縣市與台中市也僅各有2個建案進場。

受疫情影響相對輕微的南部，共有9新案開案，占全台一半以上，其中台南市推出7個最多。

591新建案市調指出，台南因在建設利多剛性需求增溫下，部分案場仍維持原訂時間推案，選擇在疫情期間搶先曝光、打廣告，吸引疫情後的延遞買盤回籠。

在非必要儘量減少外出的狀況下，各地案場來人大受影響，不僅雙北，就連台中及高雄來人數幾乎都減少7~8成。

反觀先前預售市場相當火熱的新竹縣市，還仍保有4~5成的來人數，主要是當地部分品牌建商在剛需跟投客的加持下，仍維持一定買氣，加上少數個案透過先前的醞釀，直接改為個別預約帶看，銷況較不受疫情影響。

591新建案指出，除了少數案場選擇暫停營業之外，大部分的案場採取嚴謹的消毒程序、實聯制，僅受理電話預約，以及限制同一時段只開放一組客人賞屋，持續開放看屋，有的則祭出線上環景看房等策略，讓民眾即便不出門也能賞房。

建案 疫情

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