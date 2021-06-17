北農：全聯蔬果從產地包裝 營業部員工再篩檢
台北農產公司今天表示，營業部果菜包裝中心員工皆依防疫規定，檢測安全才進場，且提供給全聯蔬果都從產地包裝，後續將安排營業部所有員工再次篩檢，呼籲勿亂傳不正確訊息。
媒體報導，營業部果菜包裝中心員工染疫，恐影響蔬果包裝供應。對此，台北農產運銷公司發布新聞資料指出，果菜包裝中心所有員工近日將完成快篩、採檢核酸檢測（PCR），一定嚴格執行防疫規定。
北農表示，己協調上、下游廠商，即日起停工至18日，後續將加強消毒民族東路營業部全部場域，全部工作人員再安排篩檢，面對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，一定採最高規格防疫，確保作業場域安全。
北農指出，蔬果運送過程的溫度等非病毒適合生存環境，蔬果外會有塑膠包裝，建議消費者，買蔬果後，針對外包裝先噴灑酒精後，再打開，烹煮前，以清水沖洗。
北農昨天發布新聞資料表示，營業部果菜包裝中心的一名作業員日前接獲衛生單位通知確診，後續陸續篩檢出8名員工確診，共9人染疫。
北農指出，營業部員工確診後，除每天消毒全部場域外，並針對所有人員接觸過物品、器具等逐一消毒，員工進場前，要求量體溫、噴酒精消毒，批發市場設噴霧消毒門等措施。
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