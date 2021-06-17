疫情衝擊 甲山林：8月之前房市就是「度小月」

甲山林廣告暨愛山林建設（2540）總經理張境在指出，受到疫情影響，第一線代銷業者營運衝擊很大，目前旗下代銷接待中心案場在配合疫情管控之下，就是維持五分之一人力服務客戶，初估5~8月這四個月的市況不會太理想，認為8月之前房市就是「度小月」狀況。

不過張境在強調，由於集團代銷案量大，因此新案銷售前期的相關作業依舊持續進行，但這期間原訂推出的新案確定延後至第4季、甚至明年都有可能，今年初預推案量約1,453億元確定不少新案將延宕。

甲山林機構集團旗下上市公司愛山林建設今（17）日公告將投資6億元購入新北市三重土地，惟愛山林指出，該案尚未有相關規劃，待規劃設計完成再對外說明；愛山林今年持續有自建案收益入帳，其中總銷60億元「香榭帝寶」有望在第4季拿使照並在之後認列收益、挹注營運。

至於愛山林今年營運部分，他強調，受疫情影響，原訂今年8月拿使照、總銷60億元「香榭帝寶」，可能11、12月才有可能完工，該案目前銷售約四成，已售部分能否在今年底前入帳，還要視當時工程進度而定。