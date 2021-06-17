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疫情重創餐飲業 兩項成本支出為業者最大困境

經濟日報 / 記者陳美玲／台北即時報導

此波疫情來襲，政府拉高至三級管制因應，重創國內特定的內需產業；統計國內上市櫃主要經營餐館類生意的公司，5月營收平均年減約三成，而在疫情發生之前的調查就顯示，餐飲業經營困境上，人事成本過高與租金支出高分別名列前兩大困境，疫情發酵店家暫停營業加上相關支出壓力，對於中小型的餐館經營更顯困難。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波疫情的管制之下，許多餐廳的生意都大受影響，有些經營者希望透過增加外帶方式，多少增加點收入支付相關開銷，不過這段時間仍是相當辛苦，不僅餐飲業還有許多業種都深受影響，目前疫情管制對於店面市場的影響，仍屬於短期因素，不過一旦時間拉長，恐怕導致店面空置率增加，進而影響租金與售價。

根據官方的2020年批發、零售及餐飲業經營實況調查報告顯示， 餐飲業在經營上遭遇的困境，第一名是人事成本過高，比例達54.3%，第二名則是租金支出高，比例達53.1%，由於目前三級管制時間至6月28日，即使未來管制可能逐步放寬，但仍須要相當一段時間才能回歸到過去的正常生活，若是時間拉長則經營壓力更顯沉重。

不過即使許多店家生意受到影響，但仍可發現有些店面退租後，很快有新的店家補上，例如都會商圈中的美食巷弄，這類屬於民生基本類的內需型店面，市場需求就相對穩定，主因為當前外食需求穩定，即使疫情仍未退燒之下，仍看到有裝修中的新店家將投入營業。

餐飲業 疫情 租金

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