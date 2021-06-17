大金空調形象影片《疼惜台灣2》 觀看突破666萬

今年大金空調與齊柏林基金會合作的企業形象影片《疼惜台灣2》，傳遞台灣土地美好與每個認真努力人們的身影。YouTube上線短短三個月，觀看次數已經突破666萬次。

去年的《疼惜台灣1》，上線至今，觀看次數也達到了665萬次，這兩集影片在YouTube 的自由觀看次數已經累計1330萬次， 一步一步感動更多國人的心，一點一滴凝聚更大的正面能量。

回想去年的《疼惜台灣1》的基礎，是我們看到齊柏林導演因為滿懷疼惜台灣的心，辛辛苦苦的拍了「看見台灣」紀錄電影，讓千千萬萬的國人第一次因為看到「美麗寶島」而感動，更因為目睹了許許多多的土地被摧殘而心痛。

大金空調表示，特別注意到齊柏林導演「發現了土地被天災蹂躪的問題」，也知道其實問題的關鍵在「地球暖化」，地球暖化造成極端氣候/極端氣候造成天災不斷/天災不斷持續蹂躪台灣，所以大金空調要具體的「用R32減緩地球暖化的問題」。

使用對地球環境最友善的R32環保冷媒空調，可以減少地球暖化75%，而且臭氧層0破壞，讓改變從現在開始「不只看見，更要疼惜」。希望能透過與「看見•齊柏林基金會」的合作，拋磚引玉，喚起大家對於環境保護的重視共同更疼惜這一塊土地，更疼惜子子孫孫的未來。

今年在疫情持續緊繃的時刻，大金空調再次與「看見•齊柏林基金會」合作製作了《疼惜台灣2》，一起透過齊柏林導演所拍攝帶來希望、充滿能量的《台灣之光》安定人心，並且延伸到「每一吋被珍惜的土地，都是美麗的台灣之光」「每一個盡情努力的人，更是美麗的台灣之光」。

大金空調強調，不止具體的用減少地球暖化係數75%、臭氧層0破壞的R32環保冷媒疼惜台灣每一吋的土地，更疼惜每一個在這一塊土地上盡情努力的人，並且期待和全體國人一起充滿正能量的度過難關，邁向更美麗的新境界，讓台灣之光再次耀眼世界。