jpp-KY看旺後市 航太訂單回溫

沖壓件大廠經寶精密jpp-KY（5284）受惠歐美國家疫情陸續趨緩，近期航太訂單已有回籠跡象；法人預估，隨著歐美疫苗施打普及率越來越高，航空業很有機會出現復甦，有望帶動經寶精密業績回溫。

經寶精密今年前五月合併營收5.77億元，年增2.3%，業績表現持穩。經寶在歷經新冠疫情以來的營運低潮後，隨著疫苗的問世，各產業的景氣終於迎來了曙光，公司對今年整體的營運樂觀期待。

經寶指出，全球航空業預計下半年將會有明顯復甦，有助於相關沖壓件出貨量增；此外，公司除了布局已久的伺服器機櫃（Rack）以及伺服器機殼訂單已順利進入量產，有效的彌補了航太的營運缺口。

另一方面，經寶各產業的客戶訂單也有陸續回籠的跡象，尤其以電子類、食品類的訂單增幅較大，這還不包括與客戶協同開發的自動冷熱咖啡供應機(目前正在做最後階段的規格調整)。

除了整體訂單量的提升，目前經寶的航太生產線已逐步恢復恢復生產排程，隨著公司已取得新的Nadcap認證，也在積極布局新的產品及新客戶的認證。

展望未來，經寶指出，公司將多元布局，除原本的航太領域外，也會深耕伺服器、醫療等市場，目前已有不錯的成果，同時也有信心疫情趨緩後，航太產業會快速復甦，帶動業績表現增溫。

經寶創立於1998年，致力於沖壓件模具、機構件製造，產品應用面多元，涵蓋電信通訊、遊戲機、航太、車用、醫療設備等。