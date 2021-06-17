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百貨年中慶線上開打 祭出超殺折扣

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

百貨年中慶開打，今年主戰場在線上交鋒。繼新光三越線上年中慶業績與銷量大幅成長7倍，微風線上精品年中慶也登場，全站超過上萬種商品全面3折起。另外，環球購物中心則以好好過防疫生活為主軸，首度線上線下同步展開，館內首次於年中慶時期祭出10%高回饋。

BREEZEONLINE微風線上精品年中慶登場，微風董娘孫芸芸也在IG曬出她在微風年中慶購入的商品，搶先曝光她的必買清單。微風百貨預估，此波帶貨熱潮業績將大幅成長3倍。

不侷限單一領域的商品，BREEZEONLINE網羅各品牌，從精品、香氛、美妝、3C家電、家飾、米其林主廚超市Breeze Super、到節慶禮盒、防疫商品專區、米其林美食等包羅萬象，微風將線下串連到線上，直接透過線上下單即可訂購百貨公司的各項獨家商品並持續提供優質的顧客服務，且上架品牌、數量持續擴充中，消費者宅在家就能一站購足所需。

Global Mall則是首度線上線下同步展開，館內首次於年中慶時期祭出10%高回饋，使用GMpay綁定Global Mall聯名卡累積消費滿2,000送200元電子商品禮券，還推出自炊小家電、涼夏商品及外帶外送美食優惠6折起。

而線上則推多元服務管道，包括線上購物、粉絲團直播+1，「環球Online」線上購物包辦居家防疫生活，推三大主題，包括快速上菜懶人包、名店大廚宅送到府、人氣品牌線上逛。包括蔬菜箱、冷凍海鮮、成旅晶贊星級料理到MUJI無印良品、Roots商品、小家電6折起，滿699元享免運費、滿999元立即折百，從平日三餐料理、假日享星級大餐到線上逛百貨一次滿足。

年中慶 微風 家電

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