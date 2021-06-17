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醫護比長者多...多名長輩接種後猝逝 高市似出現緩打潮

南茂逾千位外籍員工 防疫快篩皆為正常

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

半導體封測南茂（8150）今日表示，為確保員工健康與工作環境安全，公司已完成約1,500人的預防性快篩作業, 包括約1,100位的外籍員工及相關駐廠外包人員如警衛、清潔、團膳與其他常接觸廠外等較高風險人員，其篩檢結果皆為正常。

南茂表示，公司面對疫情，一向超前部署，並隨時依疫情變化滾動式調整，已與新竹和台南兩地的大型醫院合作，分別在新竹的醫療院區與南科廠區設立快篩站，隨時針對有需要的員工以及不定期入廠的外包人員實施快篩，確保快篩結果為正常，才能進入廠區。南茂科技感謝全體同仁及外包廠商的全力配合，並感謝醫護人員的協助與支援。

南茂將會持續積極配合政府政策相關防疫措施與指引以及全面落實各項防疫措施，如員工分層分流、居家、彈性上班，並導入全公司實名制QR code。

另外，南茂已經陸續在各廠區的人員出入口，導入自動消毒設備，同時也持續加強各廠區的消毒清潔，以及每日的健康管理等措施。南茂科技用最嚴謹的態度面對疫情、並持續照顧員工健康，以確保營運不受疫情影響。

南茂 疫情

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南茂：已完成約1500人預防性快篩 篩檢結果皆為正常

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