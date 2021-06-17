台酒推東奧應援曲 美秀集團、女神峮峮跨界操刀

台灣菸酒公司今年力挺為國爭光的奧運選手，正式成為東京奧運中華代表團合作夥伴，近日發表官方應援曲《金光閃閃》MV，由獨立樂團「美秀集團」及應援女神峮峮操刀合作。

台酒表示，東京奧運雖然延後一年舉辦，台灣運動好手們終於要在運動界最高殿堂大放光彩，也將讓世界看見台灣，台酒以以旗下最大品牌「金牌台啤」，聯手音樂界當紅的獨立樂團美秀集團，共同打造出東京奧運中華代表團的官方應援歌曲。

官方應援曲歌名為《金光閃閃》，台酒表示，這象徵每位代表台灣出征的國手，都已經是國人最閃亮的金牌，此次邀請到「美秀集團」合作，除了看好該樂團不可忽視的創作實力，也欣賞這批來自嘉義的台灣囝仔，勇敢做自己、在樂壇闖出一片天的堅持與勇氣。

台酒表示，這次創作以慢搖、電音結合美秀集團的特色曲風，顛覆過往大家對應援歌曲的認知，在MV中更安排應援女神峮峮合體美秀集團，跳起由專業舞蹈老師為歌曲量身編排的「閃閃舞」，一起為中華隊加油。

台酒表示，防疫期間在家觀看運動賽事，也在網路上舉辦「金光閃閃應援團」影片募集活動，召喚國人跟著女神峮峮的教學，跳出屬於自己風格的「閃閃舞」送給心中的金牌國手，即使不能到現場應援，也要一起將這股力量直送東京。

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