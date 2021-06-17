和潤、和雲用行動挺醫護 今起每日送245個加油便當

台灣汽車分期龍頭和潤企業（6592）與子公司和雲行動服務(i-Rent)在捐款600萬元予雙北防疫專戶後，另宣布自即日起每日提供245個加油便當，共7,580個，交由台北市政府統一分配發送，期望北市退職、退休醫護人員用餐無虞，營養均衡，可以全心專注於第一線防疫照護。

和潤企業表示，日前台北市政府發出退職醫護人員徵召令，號召退職、退休醫護人員重返崗位，進駐加強版防疫專責旅館，照顧病患，短短一天上千人報名響應。疫情升溫，台北市醫護人力拉警報，退職、退休醫護人員不畏艱辛，義無反顧重返崗位，加入防疫行列，進駐加強版防疫專責旅館照顧病患，讓人動容，和潤用行動挺醫護。

感謝這群退職、退休醫護人員願意挺身而出，回到第一線用生命守護台灣，彌補了人力缺口，增加防疫量能。和潤與子公司和雲透過簡單的心意與感謝，幫醫護人員加油打氣，一來用行動支持並感謝他們，二來又可支持餐飲店，讓艱困經營注入一點活水。

面對疫情嚴峻，可以看到台灣不分你我，用自己的力量與方式支持社會與醫護，和潤企業也呼籲不論是企業或個人，都應該全力配合政府防疫，採高規格防疫措施，一起守護我們的健康、一起守護我們的家園，這場戰疫我們一起打。