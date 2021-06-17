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滙豐宣布 與統一簽7,000萬美元永續發展表現連結貸款

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

滙豐台灣宣布完成與台灣食品業龍頭統一企業（1216）的7,000萬美元永續發展表現連結貸款(Sustainability-Linked Loan)，本次金額為今年以來台灣金融市場此類貸款單筆之最大規模，亦為食品業第一宗永續發展表現連結貸款之簽訂。

本次貸款為期2年，相關目標包括在溫室氣體排放、能源效率、用水量以及循環經濟等方面持續取得改善。滙豐台灣表示，企業客戶將在年度社會責任報告中定期揭露進度，並透過公正第三方機構核實執行之情況，此舉期望能夠加速企業進行低碳轉型，推動成為永續發展的關鍵一環。

滙豐台灣企業暨金融同業處負責人中野泰直指出，受到新冠病毒疫情的影響，現今營商環境充滿挑戰，企業能於逆境中持續關注永續議題尤為重要。本次貸款是爲了鼓勵企業客戶追求並達成更為積極的永續目標，將有助於帶動永續發展議程與企業核心策略的結合，同時亦可讓企業減少借貸成本。他強調，從另一個角度來看，因應主管機關要求台灣金融業者披露氣候變遷相關財務揭露(TCFD)指標，因此，未來當銀行在決定借貸或投資時，都需要把環境、社會及治理(ESG)列入考慮因素，而永續發展表現連結貸款則可以成為銀行管理氣候風險財務資訊的有效工具。

統一企業發言人陳國煇表示，該公司持續制定永續發展策略，透過採取行之有效的措施，將永續理念融入業務營運的各個層面。本次與滙豐台灣簽訂永續發展表現連結貸款，不僅是對統一企業在永續領域的認可，更突顯統一企業致力尋求新的融資方式和更具永續性業務的願景。同時，統一企業亦很高興支持台灣永續金融市場的發展。

按照惠譽國際信用評等公司(Fitch Ratings)的統計，永續發展表現連結貸款自2017年出現以來，已由全球最早的50億美元成長到2019年接近1,400億美元。

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