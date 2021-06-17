平和環保廢水處理量隨景氣復甦成長 台南廠6月加入營運
平和環保（6771）台南廠於6月加入營運，公司表示，未來將依客戶需求調配產能，以逐漸發揮產品組合優化的整體綜效，新廠帶來具體營收貢獻預計會在明年。而受惠下游客戶景氣回升，也使公司今年廢水代處理業務隨之成長，
平和環保表示，台南廠於6月加入營運後，將以循環經濟為主要發展方向，初期以回收高氨氮廢水回收再利用為主，集團將依照客戶的水質調配本廠與台南廠產能，提高廢水處理效益。
平和環保的客戶主要涵蓋金屬表面處理、電子零組件、化工及紡織等產業，在歐美國家陸續解封之後，預期客戶所處產業將受惠終端需求大增，平和環保的廢水處理量成長可期。
此外，平和環保5月廢水代處理量以及平均單價均增加。平和環保表示，今年以來廢水處理量隨客戶景氣復甦成長，且部分代處理廢水項目也已反應成本調漲，廢水處理價格依客戶水質加價。
國內三級警戒延長，但平和環保表示，以廢水處理量來看，客戶生產規模並未受到影響，短期內仍密切觀察客戶的景氣變化，但長期景氣復甦力道仍然不變，公司產能提高且產品組合優化，可望使整體營運穩定成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言