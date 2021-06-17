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平和環保廢水處理量隨景氣復甦成長 台南廠6月加入營運

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

平和環保（6771）台南廠於6月加入營運，公司表示，未來將依客戶需求調配產能，以逐漸發揮產品組合優化的整體綜效，新廠帶來具體營收貢獻預計會在明年。而受惠下游客戶景氣回升，也使公司今年廢水代處理業務隨之成長，

平和環保表示，台南廠於6月加入營運後，將以循環經濟為主要發展方向，初期以回收高氨氮廢水回收再利用為主，集團將依照客戶的水質調配本廠與台南廠產能，提高廢水處理效益。

平和環保的客戶主要涵蓋金屬表面處理、電子零組件、化工及紡織等產業，在歐美國家陸續解封之後，預期客戶所處產業將受惠終端需求大增，平和環保的廢水處理量成長可期。

此外，平和環保5月廢水代處理量以及平均單價均增加。平和環保表示，今年以來廢水處理量隨客戶景氣復甦成長，且部分代處理廢水項目也已反應成本調漲，廢水處理價格依客戶水質加價。

國內三級警戒延長，但平和環保表示，以廢水處理量來看，客戶生產規模並未受到影響，短期內仍密切觀察客戶的景氣變化，但長期景氣復甦力道仍然不變，公司產能提高且產品組合優化，可望使整體營運穩定成長。

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