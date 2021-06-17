旭宏金屬安排員工快篩 皆為陰性反應
旭宏金屬總經理連介民表示，旭宏第一批員工53人（含全部移工）公司在6月8日安排快篩，全部皆是陰性反應。第二批107位員工於6月15日快篩，全部亦是陰性反應。
全廠員工進公司除了量額溫、消毒外，每天還要QR- CODE詳填個人資料上傳管理部。幹部每天帶隊移工上下班，星期日由菜販針對每個移工所訂的菜色，分門別類的送到宿舍去。
連介民指出，目前對公司的運作皆無影響，現正全力趕工，以期順利交貨。
旭宏成立已有21年，是一家專業的粉末冶金製造商，連介民是創立到帶領旭宏茁壯發展的總舵手。從開發並生產汽機車零件、手工具零件、傳動齒輪、不鏽鋼零件、3C電子電腦零件等工業產品，成功打進品質要求難度甚高的日本、德國等外銷市場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言