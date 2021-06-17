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旭宏金屬安排員工快篩 皆為陰性反應

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

旭宏金屬總經理連介民表示，旭宏第一批員工53人（含全部移工）公司在6月8日安排快篩，全部皆是陰性反應。第二批107位員工於6月15日快篩，全部亦是陰性反應。

全廠員工進公司除了量額溫、消毒外，每天還要QR- CODE詳填個人資料上傳管理部。幹部每天帶隊移工上下班，星期日由菜販針對每個移工所訂的菜色，分門別類的送到宿舍去。

連介民指出，目前對公司的運作皆無影響，現正全力趕工，以期順利交貨。

旭宏成立已有21年，是一家專業的粉末冶金製造商，連介民是創立到帶領旭宏茁壯發展的總舵手。從開發並生產汽機車零件、手工具零件、傳動齒輪、不鏽鋼零件、3C電子電腦零件等工業產品，成功打進品質要求難度甚高的日本、德國等外銷市場。

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