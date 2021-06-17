亞洲生技大會7月21日登場 莫德納共同創辦人將與會演說

為因應新冠肺炎疫情，亞洲生技大會(BIO Asia–Taiwan 2021)今（17）日宣布，今年各項活動包含展覽、論壇、商機媒合、公司展望說明會，均將以全線上(Online)方式如期於7 月21-25日舉行，至於現場實體展覧，將延至今年11月4日至7日於原場地台北南港展覽館二館舉辦。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，疫情中生技更要挺身而出展開合作，雖然因疫情影響，今年亞洲生技大會改採「全線上」活動形式，但由於超越時空、連結全球，今年活動反而吸引更多國際權威專家與跨國藥廠與會。透過線上論壇及互動展覽平台，各國與會者可進行一對一即時對談、電子名片資訊閱覽，線上展覽更包含視訊、通話及留言功能，在數位時代中，提供無國界之線上商機拓展。

李鍾熙指出，今年亞洲生技大會將邁入第三年，國際合作更進一步具體化，目前已有美國、加拿大、巴西、英國、法國、德國、瑞士、芬蘭、荷蘭、比利 時、澳洲、中國、日本、韓國、新加坡、菲律賓、香港等 17 個國家地區報名，目前已有歐美亞澳500 餘家廠商參與線上展覽與公司展望說明會，整個活動報名人數預計可超越去年，達到1,500人以上。

亞洲生技大會今年為「疫情中生技產業再出發」主題，並選定全球抗疫、先進療法、精準醫療、數位醫療、投資與區域合作等五大主題。邀請國內外諾貝爾獎等級的生技醫藥公衛大師、跨國藥廠及投資機構高層，百餘位重量級講員。

今年亞洲生技大會邀請了許多位國際重磅講者，包括有「生醫愛迪生」之稱的美國麻省理工學院(MIT)教授、莫德納（Moderna）公司共同創辦人羅伯特蘭格(Robert Langer) ，將以「突破性科技創造與落實」為題現身說法，其中並將用三分之一的時間分享Moderna當初創新技術對目前新冠疫苗的影響。

此外， 大會也邀請2020年諾貝爾醫學獎得主麥可霍頓(Michael Houghton)，將分享從發現病毒到治療的解決方案；而全球最大專業醫藥資訊分析公司艾坤緯（IQVIA）副總裁路易士（Graham Lewis）、PwC合夥人Claire Love等專家意見領袖，都將分享對生物醫藥行業市場與投資的未來宏觀見解。

在「全球抗疫」專題中，最受外界關注的講者，是以色列衛生部國際司司長薩羅門Asher Yeshaihu Salmon，將分享以色列全民防疫與疫苗施打的策略與經驗。此外，俄勒岡州立大學全球健康中心主任紀駿輝將分析全球防疫現況；台大李秉穎醫師探討台灣防疫現況展望。

台灣生物產業發展協會吳忠勳理事長表示，推動生技產業國際交流合作是生物產協主要宗旨之一，在疫情中，更激發積極推動國內生技產業與國際接軌之熱忱，期望透過亞洲生技大會活動，持續引領生技產業於疫情中乘風破浪，提供台灣生技醫藥產業新一波國際合作及募資的機會，並提高我國生技產業界在國際的能見度。