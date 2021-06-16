張忠謀又有新鄰居 寶雅陳家也入住「西華富邦」35樓

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導
「西華富邦」是北市最知名的飯店式豪宅，張忠謀也是住戶之一。 本報資料照片
「西華富邦」是北市最知名的飯店式豪宅，張忠謀也是住戶之一。 本報資料照片

據最新實價揭露，台北市大直指標豪宅「西華富邦」今年4月高樓層有新交易，據悉買方為本土美妝龍頭、為寶雅陳家，以總價3.35億元購入35樓戶，含4個車位共計188.51坪，拆算每坪成交價226.4萬元，居今年北市豪宅每坪成交價第三名。

據悉，「西華富邦」35樓戶以公司法人名義「快桅投資」、砸3.35億元購入，該公司負責人是本土美妝通路龍頭、寶雅創辦人陳建造女婿暨總經理陳宗成。快桅投資目前持有寶雅（5904）5.91%股權。

「西華富邦」今年以來共有八筆交易紀錄，平均每坪成交價約185萬元。以35樓戶每坪成交價226.43萬元來看，成為該社區今年每坪單價第二高之交易，僅次今年2月36樓的每坪229.24萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，由於35樓屬於中高樓層，對照相鄰樓層過去每坪成交價落在210~230萬元間，因此這次交易價格屬合理行情。

寶雅 富邦

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