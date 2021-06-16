疫情衝擊 信義房屋推出「無接觸服務」

受到疫情影響，不少正進入購售屋流程中的消費者陷入兩難，為了滿足消費者需求，信義房屋（9940）推出「無接觸服務」，不止可以無接觸方式委託售屋，簽約也可透過視訊方式進行，有看屋需求的消費者，則可進入信義房屋官網線上賞屋，若洽談、斡旋有必須進入分店的需求，則一律採取預約制，盡量減少接觸機會，降低染疫風險。

信義房屋表示，無接觸委託售屋方式，是公司業務同仁先以通訊方式向客戶解說委託契約書內容，清楚說明委託契約條文以確保屋主權益，接著業務同仁會與客戶溝通無接觸交付委託書的方式(如放置大樓管理室、快遞方式寄出等)，確定方式後即會以約定方式將委託書交付給客戶，客戶收到後再與業務同仁以通訊方式，確認委託書內容事項及標的物現況說明書，談妥後再請客戶完成簽名及個資填寫。

信義房屋指出，順利洽談後有簽約的需求，可以在信義房屋全國專屬17處簽約中心，皆可使用「視訊設備或視訊會議平台」，買賣方客戶可以分別選擇最適合的簽約中心，採二地無接觸「視訊」對談進行簽約，交易全程錄影紀錄。

另外，代書簽約中心防疫期間全採「預約服務」，簽約室每日全室酒精擦拭消毒，代書同仁每日量測體溫，服務過程皆配戴口罩、手部及用品酒精消毒，簽約服務全程防護。

信義房屋表示，包括信義房屋奇岩重劃店、唭哩岸店，即已共同協助客戶透過視訊方式簽約。主要是賣方住在桃園、買方住在士林，雙方恰好在疫情期間談妥價格，買方意願也很明確，只是都很擔心面對面簽約會有染疫風險，因此公司提出視訊簽約的建議，在雙方同意的情況下，以買賣方不跨區移動為前提，順利完成了這筆交易。

另外，信義房屋指出，消費者若有看屋需求，也可透過信義房屋業務以錄影、視訊帶看的方式協助，或者直接進入信義房屋官網，使用「HDR高畫質清晰影像」、「隨選隨看鳥瞰3D格局圖」、「任意行走所有空間」，更可3D線上賞屋、720度全景看屋、3D變裝模擬等，讓消費者不必出門也能掌握喜歡的物件狀況。

不過，信義房屋提醒，無接觸服務推出後可能會因個案狀況而有無法適用的情形，消費者需以各分店、物件實際狀況為主。