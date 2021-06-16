中石化、三晃交易破局 財報及營運面不受影響

中石化（1314）為強化OPP（鄰苯基苯酚）等特用化學下游產業鏈整合，去年2月宣布以4.65億元收購三晃（1721）的台中大甲廠土地、廠房和設備，惟經過一年多協商，今天雙方公告解除契約、收購案終止。由於此案尚未點交，對於雙方財報及營運不會造成影響。

中石化、三晃今天分頭召開董事會，通過合作收購案終止。由於雙方對於部分交易條件無法達成共識，合意解除資產買賣契約，由於資產尚未點交，此次收購案破局對於雙方的財報損益和營運面不會造成影響，中石化已支付的交易價款1.86億元，三晃將全數退還。

針對此次交易終止，雙方都顯得相當低調。中石化發言人陳穎俊表示，原本收購三晃台中大甲廠土地、廠房和設備，是為了強化公司OPP（鄰苯基苯酚）特化產品往下游整合，但雙方經過一年多協商，在商業利益、法令變更程序等方面沒辦法取得共識，雙方決定交易終止。

三晃發言人洪廷宜也輕描淡寫表示，由於此次交易案還沒有點交，包括處分利益等都還沒有認列，交易取消不會對公司損益造成影響。

中石化生產的特化品OPP，為環己酮下游衍生物，主要做為阻燃劑，應用在高階光學材料、電子材料、殺菌防腐劑和合成新型樹脂等領域，三晃從事OPP的下游，本來就是中石化的客戶。中石化本來希望藉由收購合作，擴大其OPP的出海口。如今隨著交易終止，中石化主管表示將來公司會建立的代工體系，力拚打入日、韓等海外市場。

另外中石化去年5月也宣布大手筆投資37.28億元，啟動精細化工廠一期建造工程計畫，目前興建中，公司朝向高值化方向努力發展的目標不變。

中石化受惠CPL（己內醯胺）、AN（丙烯腈）等兩大主力產品今年以來價格狂飆，本業營運明顯回神，第1季稅後純益6.57億元，比起去年同期大幅成長239倍，也較去年第4季再微增0.4%，換算每股純益0.2元，創下近兩年半新高。