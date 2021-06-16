台中14期仁平段土地兩年漲六成 每坪85萬刷新區域紀錄

台中市14期重劃區土地交易持續發燒，最新市調指出，位於西南側核心區塊的「仁平段」，短短二年內土地價格上漲逾六成，最近一筆成交單價達85萬元，再度刷新區域交易紀錄。

占地403公頃的14期重劃區，不僅是中部最大、且是台中唯一尚未開發即擁有公園綠地、完整學區與生活機能條件的重劃區。

而被視為14期重劃區核心區塊的「仁平段」，近期交易頻傳，上週更傳出寶佳集團旗下和發建設以總價15.32億元，購入梅川東路、松竹路三段口1,846.74坪住1-1土地，換算每坪單價約85萬元，未來若推出住宅產品，以成本推估，單價將上看5字頭。

根據內政部實價登錄資料統計，2018至2019年仁平段土地均價為38.99萬元，2020至2021年均價則上升到63.63萬元，兩年間成長63.1%，且單價70萬元以上的交易就有7筆。

若以地價、容積率及成本來推估，未來住宅單價的主力價格大約落在45萬至50萬元，加上五年內還有漢神洲際娛樂商城、台中巨蛋、環球購物中心等大型題材加持，後勢可期。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，14期住宅區土地使用分區皆為住1-1，容積率僅140%，雖成交單價低，但開發成本甚至比肩不少七期新市政中心的土地。

而且「仁平段」緊鄰成熟商圈機能，更擁有水湳生態公園、二分埔、永和巷、仁和在內等公園串連起的2萬坪綠帶，吸引不少北屯換屋族目光，此次交易創下新高，也確實反映市場對此區域的期待。

盤點「仁平段」將進場建商，以深耕七期的雙橡園開發動向最受矚目，從4年前完工的「雙橡園V1特區」將豪宅服務標準推升到「豪宅3.0」，接續推出的「雙橡園1617」更成為台中十大豪宅唯一100%完銷的個案。

首次跨足北台中，更是慎選「水湳生態公園」第一排且四面臨路的2,924坪完整基地，無論是基地條件、產品規格都是北台中少見，預期將成為層峰人士矚目且期待的個案。

國泰建設憑藉產權清楚、按圖施工、如期交屋、永續服務等四大保證，累積不少在地粉絲，最快將在第3季推出仁平段新案，規劃3至4房產品，定點看板近期陸續曝光，尚未進場已獲不少討論。