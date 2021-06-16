東林科技引進BRABUS B50 計劃跨足頂級豪車租賃市場

甫宣布跨入汽車科技業的東林科技（3609），在五月營收繳出亮麗成績後，決定將與台灣各大汽車租賃公司合作，服務市場頂級客戶，同時宣布引進BRABUS B50豪華旗艦(源自賓士發表全新第七代旗艦系列S-Class 的改裝成車)。

東林科技宣佈引進銷售德國改裝大廠BRABUS最新發表的BRABUS B50，持續向「亞洲最大客製化成車廠」的目標邁進，接單客製化導入的基礎價格為新台幣999萬元起，由於頂級市場需求反應熱絡，預計對營收營收及獲利將有明顯挹注。

2020年9月賓士發表全新第七代旗艦系列S-Class（廠方代號W223），跟賓士合作關係密切的德國BRABUS也在今年4月發表全套新S-Class客製化改裝升級套件，命名為BRABUS B50，全新接單導入的BRABUS B50是以賓士S500 4MATIC為基礎打造而成的最新力作，藉由BRABUS空力套件武裝的霸氣外觀、極致奢華的內裝雕琢、強化引擎輸出性能與底盤的操控表現，讓BRABUS B50成為『奢華質感與絕佳性能』的完美結晶。

外觀穿上BRABUS專為新S-Class打造的空力套件，包含動感十足的前後保險桿與進氣柵、側裙等空氣動力性能增強套件，搭配車尾雙邊四出排氣尾飾管以及21吋鍛造鋁圈，營造出BRSBUS最擅長的霸氣動感風格。

豪華舒適和個性化內裝也是BRABUS的一大重點，後座總裁獨立雙座椅及車室內採用BRABUS精細皮革設計，藉由最上乘的皮革材料製成，無論是舒適性、奢華感和個性化風格方面，都有著無與倫比的呈現，內裝一切選材配色都能依照車主喜好搭配。