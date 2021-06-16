快訊

娶嫩妻曾為佳話 「鳥來伯」長青驚傳過世

東林科技引進BRABUS B50 計劃跨足頂級豪車租賃市場

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

甫宣布跨入汽車科技業的東林科技（3609），在五月營收繳出亮麗成績後，決定將與台灣各大汽車租賃公司合作，服務市場頂級客戶，同時宣布引進BRABUS B50豪華旗艦(源自賓士發表全新第七代旗艦系列S-Class 的改裝成車)。

東林科技宣佈引進銷售德國改裝大廠BRABUS最新發表的BRABUS B50，持續向「亞洲最大客製化成車廠」的目標邁進，接單客製化導入的基礎價格為新台幣999萬元起，由於頂級市場需求反應熱絡，預計對營收營收及獲利將有明顯挹注。

2020年9月賓士發表全新第七代旗艦系列S-Class（廠方代號W223），跟賓士合作關係密切的德國BRABUS也在今年4月發表全套新S-Class客製化改裝升級套件，命名為BRABUS B50，全新接單導入的BRABUS B50是以賓士S500 4MATIC為基礎打造而成的最新力作，藉由BRABUS空力套件武裝的霸氣外觀、極致奢華的內裝雕琢、強化引擎輸出性能與底盤的操控表現，讓BRABUS B50成為『奢華質感與絕佳性能』的完美結晶。

外觀穿上BRABUS專為新S-Class打造的空力套件，包含動感十足的前後保險桿與進氣柵、側裙等空氣動力性能增強套件，搭配車尾雙邊四出排氣尾飾管以及21吋鍛造鋁圈，營造出BRSBUS最擅長的霸氣動感風格。

豪華舒適和個性化內裝也是BRABUS的一大重點，後座總裁獨立雙座椅及車室內採用BRABUS精細皮革設計，藉由最上乘的皮革材料製成，無論是舒適性、奢華感和個性化風格方面，都有著無與倫比的呈現，內裝一切選材配色都能依照車主喜好搭配。

賓士 營收 德國

延伸閱讀

東林 插旗對岸市場

雨夜看不清？台中賓士男撞機車尾 女騎士今早不治

包偉銘兒開賓士撞傷婦人遭求償1500萬 法院判賠38萬

影／賓士越野王者台74打水漂 騎上安全島斷路燈輪飛了

相關新聞

東森集團目前1員工確診 本週完成全員PCR檢測

東森集團表示，11日起安排全體員工進行PCR檢測，截至15日，已完成北部3300名員工篩檢，目前1名員工呈陽性確診，已立...

住宅補貼取消臨櫃申請 8月2日開跑每月最高8000元

內政部營建署表示，今年8月2日起開始受理住宅補貼申請，每戶每月補貼金額最高達新台幣8000元，疫情因素，首次取消臨櫃申請...

台塑六輕進場管制 6月24日起包商「須持快篩陰性證明」

台塑六輕廠萬人普篩計畫第2天，上、下午場篩檢2519人全陰性，2天下來篩檢率達5成，接下來2天即能完成其餘員工篩檢作業；...

疫情致購屋行為轉保守 商仲：房市恐榮景變平淡

商仲業者指出，房市已受到COVID-19本土疫情衝擊，若疫情持續越久，即便利率維持低檔，估民眾購屋行為仍將轉趨保守，房市...

泰豐輪胎將大量解雇 桃市勞動局要求60天內提計畫書

上市公司泰豐輪胎（2102 ）昨天發表重大訊息，指美國商務部5月通過對台乘用及輕卡車胎案實施反傾銷稅率，泰豐為84.75...

曾經繁華如今不行了 這行業淪建商獵地目標

看好房市發展，建商持續獵地，其中， 過去較少見的幼兒園、學校等土地，近來也成熱門目標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。