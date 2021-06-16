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順藥宣布 長效止痛藥LT1001獲中國劑型專利

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

順藥（6535）今（16）日宣布，該公司的長效止痛劑LT1001產品，已取得中國大陸劑型專利，專利保護期限至2036年止。中國大陸為LT1001銷售潛力極大的市場，取得該專利，將有助於提高產品智財價值並鞏固競爭壁壘。目前LT1001已於大陸展開臨床三期試驗，預計於2022年完成臨床收案並申請藥證。

順天醫藥指出，LT1001為順藥第一個上市的新藥，目標鎖定全球市場並創造穩定營運資金，除已取得台灣和新加坡的上市許可，也加速持續推進其他東南亞國家，如泰國、馬來西亞之藥證申請。

此外，順藥也積極尋求LT1001之區域授權機會，並將完整專利佈局視為策略之一，至今LT1001共申請了20個國家的專利，已核准的國家有美國、中國大陸、俄羅斯等六國，其他主要市場如歐盟、日本等多個國家的專利申請亦在審查中；而除了已成功授權的中國大陸及東南亞外，順藥也預計將進一步洽談美國及韓國等市場之商業合作與推廣。

順天醫藥指出，LT1001長效止痛針劑是全球首創一周長效止痛針劑，相較於目前普遍使用的嗎啡與羥考酮類等中重度止痛藥物，具備不易成癮以及高安全性之競爭優勢。

順藥 東南亞

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