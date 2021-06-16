快訊

「疫苗大外宣」巴爾幹版？塞爾維亞牽手中俄產疫苗

被指在分裂台灣 賈永婕反擊「我是哪根蔥」

宅在家啤酒銷量衝 超商雙雄擴大導入進口啤酒

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
瞄準夏日商機，超商雙雄擴大導入啤酒品項。 照片提供／全家
瞄準夏日商機，超商雙雄擴大導入啤酒品項。 照片提供／全家

根據未來流通研究所調查顯示，受疫情影響，民眾減少外出宅居在家，除了自煮需求儲存食品外，。超商雙雄瞄準夏日需求，皆擴大導入啤酒相關品項，全家端出啤酒聯促活動，推出來自英、歐、紐、日四國的啤酒商品，7-ELEVEN則結合台、日、韓、歐美等多元酒款打造國際啤酒節活動，掌握啤酒旺季，並看好銷量將翻倍。

全家表示，即日起獨家推出來自北歐OSLO北歐瘋皮爾森啤酒、51號橡木桶威士忌可樂風味啤酒等超過10款進口啤酒對應，還可加價購入媽媽煮藝下酒菜，另同步端出指定啤酒集章趣活動。

其中，首推來自北歐的OSLO北歐瘋皮爾森啤酒，採用挪威純淨的天然水釀造，口感滑順香甜，另外，來自紐西蘭的51號橡木桶威士忌可樂，以波本威士忌加清爽可樂，十分消暑，而來自英國將大吉嶺伯爵調入啤酒的Adnams大吉嶺伯爵拉格啤酒，和使用日本國產柚子製成的親井澤香醇精釀柚子啤酒，口感沁涼，皆十分適合夏日享用。

7-ELEVEN掌握啤酒旺季，結合台、日、韓、歐美等多元酒款打造國際啤酒節活動，推薦「韓國YOUUS啤酒」、「日本NIJIYA調酒」等日韓超夯酒款，並有獨家新品「加拿大鳳梨奶昔IPA啤酒」、「英國Adnams鬼船淡愛爾啤酒」、「德國凱薩窖藏啤酒」，在疫情期間不出國也有豐富的進口酒類選擇。

其中韓國兩款精釀啤酒「韓國YOUUS城山日出峰艾爾啤酒」、「韓國YOUUS景福宮艾爾啤酒」設計絕美瓶身，收藏、飲用均能帶來好心情。6月16至7月28日期間推出指定進口啤酒3件79折、6件77折優惠，適合一次購足，在家享受消暑微醺時光，預計帶動銷量成長一倍。

此外，進入夏季飲料旺季，全家也推出多款特色新飲品，如將日本甘樂葡萄軟糖製成氣泡飲、自有品牌FamilyMart Collection荔枝蘋果烏龍茶等，而飲料抽抽樂活動同步登場，全家會員可於APP抽指定飲料優惠，最高可享第二件1折優惠，每日可免扣點抽一次，中獎率100%，另於店舖購買20元以上指定飲品任兩件同樣可參加活動，還可加價購入小小兵購物袋。零食則推樂事、多力多滋、孔雀脆薯等獨家商品，陪伴消費者居家耍廢、看劇解悶的好良伴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全家 日本

延伸閱讀

套餐72折、300款啤酒可選！ABV推「歐美日3國風味餐」

居家防疫必備！家樂福夏日國際啤酒季推130款人氣啤酒

影／眼尖路人發現跳傘員身上一異狀 大喊制止救了小命

居家防疫必備！海尼根「眾量桶」五公升裝期間限定上市

相關新聞

疫情致購屋行為轉保守 商仲：房市恐榮景變平淡

商仲業者指出，房市已受到COVID-19本土疫情衝擊，若疫情持續越久，即便利率維持低檔，估民眾購屋行為仍將轉趨保守，房市...

泰豐輪胎將大量解雇 桃市勞動局要求60天內提計畫書

上市公司泰豐輪胎（2102 ）昨天發表重大訊息，指美國商務部5月通過對台乘用及輕卡車胎案實施反傾銷稅率，泰豐為84.75...

曾經繁華如今不行了 這行業淪建商獵地目標

看好房市發展，建商持續獵地，其中， 過去較少見的幼兒園、學校等土地，近來也成熱門目標...

華航、長榮美國線 不斷增班

我國鬧新冠疫苗荒，原先回台「避難」的國人現在紛紛「逃難」回美國，華航、長榮暑假不斷增班。中央流行疫情指揮中心昨（15）日...

泰豐關廠賣地 震驚市場

老牌輪胎大廠泰豐經營權之爭愈演愈烈，面對市場派來勢洶洶，公司派昨（15）日宣布，董事會通過旗下中壢廠全面停止生產，並且大...

中鋼穩物價 7月開出平盤

中鋼昨（15）日開出「穩定物價盤」，7月新價熱、冷軋全面持平，終結連續12個月漲勢；季盤則上漲4.1%。盤價公布後用鋼產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。