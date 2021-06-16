宅在家啤酒銷量衝 超商雙雄擴大導入進口啤酒

根據未來流通研究所調查顯示，受疫情影響，民眾減少外出宅居在家，除了自煮需求儲存食品外，。超商雙雄瞄準夏日需求，皆擴大導入啤酒相關品項，全家端出啤酒聯促活動，推出來自英、歐、紐、日四國的啤酒商品，7-ELEVEN則結合台、日、韓、歐美等多元酒款打造國際啤酒節活動，掌握啤酒旺季，並看好銷量將翻倍。

全家表示，即日起獨家推出來自北歐OSLO北歐瘋皮爾森啤酒、51號橡木桶威士忌可樂風味啤酒等超過10款進口啤酒對應，還可加價購入媽媽煮藝下酒菜，另同步端出指定啤酒集章趣活動。

其中，首推來自北歐的OSLO北歐瘋皮爾森啤酒，採用挪威純淨的天然水釀造，口感滑順香甜，另外，來自紐西蘭的51號橡木桶威士忌可樂，以波本威士忌加清爽可樂，十分消暑，而來自英國將大吉嶺伯爵調入啤酒的Adnams大吉嶺伯爵拉格啤酒，和使用日本國產柚子製成的親井澤香醇精釀柚子啤酒，口感沁涼，皆十分適合夏日享用。

7-ELEVEN掌握啤酒旺季，結合台、日、韓、歐美等多元酒款打造國際啤酒節活動，推薦「韓國YOUUS啤酒」、「日本NIJIYA調酒」等日韓超夯酒款，並有獨家新品「加拿大鳳梨奶昔IPA啤酒」、「英國Adnams鬼船淡愛爾啤酒」、「德國凱薩窖藏啤酒」，在疫情期間不出國也有豐富的進口酒類選擇。

其中韓國兩款精釀啤酒「韓國YOUUS城山日出峰艾爾啤酒」、「韓國YOUUS景福宮艾爾啤酒」設計絕美瓶身，收藏、飲用均能帶來好心情。6月16至7月28日期間推出指定進口啤酒3件79折、6件77折優惠，適合一次購足，在家享受消暑微醺時光，預計帶動銷量成長一倍。

此外，進入夏季飲料旺季，全家也推出多款特色新飲品，如將日本甘樂葡萄軟糖製成氣泡飲、自有品牌FamilyMart Collection荔枝蘋果烏龍茶等，而飲料抽抽樂活動同步登場，全家會員可於APP抽指定飲料優惠，最高可享第二件1折優惠，每日可免扣點抽一次，中獎率100%，另於店舖購買20元以上指定飲品任兩件同樣可參加活動，還可加價購入小小兵購物袋。零食則推樂事、多力多滋、孔雀脆薯等獨家商品，陪伴消費者居家耍廢、看劇解悶的好良伴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康