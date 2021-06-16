台塑六輕進廠須快篩陰性證明 4000名外包商報名

雲林麥寮六輕工業園區台塑企業昨天起1萬3000名員工篩檢，同時要求外包廠商明天起快篩，並規劃28日起入廠施工須有新冠肺炎快篩陰性證明，今天超過4000名外包廠商員工報名。

六輕工業區台塑企業已累計5起確診個案，其中3起感染源不明，雲林縣政府上週要求台塑企業必須進行廠區全面篩檢；台塑企業昨天起1萬3000名員工篩檢，力拚4天完成。

麥寮鄉公所今天在官網公布「台塑六輕外包廠商員工新冠肺炎快篩通知」，有外包廠商接到台塑企業內部通知，六輕工業區預定自28日起管制入廠施工人員須取得新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）快篩陰性證明，否則禁止入廠。

台塑企業麥寮管理部證實28日起入廠施工人員需要取得6月10日過後快篩陰性證明，至於外包廠商的外籍移工須透過專案申請，遵守固定廠區施工的原則，未來廠區防疫政策採滾動式檢討，確切內容待公告。

麥寮鄉長蔡長昆今天接受媒體訪問時表示，疫情指揮中心盼台塑企業外包廠商員工也能進行快篩，找到感染源，確保人員健康及工作環境安全。

蔡長昆說，每人快篩費用新台幣1000元是給醫院的耗材及醫護人員費用，公所並沒有收取任何費用，純粹是為民服務。

台塑企業透過雲林縣府、麥寮鄉公所協調，委請台大醫療體系結合其他醫療院所，為六輕外包廠商進行快篩，將於明天起至22日在麥寮中學活動中心成立快篩站；麥寮鄉公所今天開放外包商登記預約，截至中午已超過4000人報名。

麥寮快篩站將設有7條線，從上午8時30分到下午5時，預計每天篩檢量能為1500人。

根據經濟部工業局雲林離島服務中心統計，每天進出六輕工業區的外包廠商員工逾1萬人，外籍移工也有1000人。