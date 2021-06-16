快訊

7成5不滿意柯防疫 柯文哲：人在做天在看 不是電腦在看

國台辦對台企透過上海復星買BNT疫苗釋善意 郭辦回應了

台塑六輕進廠須快篩陰性證明 4000名外包商報名

中央社 / 雲林縣16日電

雲林麥寮六輕工業園區台塑企業昨天起1萬3000名員工篩檢，同時要求外包廠商明天起快篩，並規劃28日起入廠施工須有新冠肺炎快篩陰性證明，今天超過4000名外包廠商員工報名。

六輕工業區台塑企業已累計5起確診個案，其中3起感染源不明，雲林縣政府上週要求台塑企業必須進行廠區全面篩檢；台塑企業昨天起1萬3000名員工篩檢，力拚4天完成。

麥寮鄉公所今天在官網公布「台塑六輕外包廠商員工新冠肺炎快篩通知」，有外包廠商接到台塑企業內部通知，六輕工業區預定自28日起管制入廠施工人員須取得新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）快篩陰性證明，否則禁止入廠。

台塑企業麥寮管理部證實28日起入廠施工人員需要取得6月10日過後快篩陰性證明，至於外包廠商的外籍移工須透過專案申請，遵守固定廠區施工的原則，未來廠區防疫政策採滾動式檢討，確切內容待公告。

麥寮鄉長蔡長昆今天接受媒體訪問時表示，疫情指揮中心盼台塑企業外包廠商員工也能進行快篩，找到感染源，確保人員健康及工作環境安全。

蔡長昆說，每人快篩費用新台幣1000元是給醫院的耗材及醫護人員費用，公所並沒有收取任何費用，純粹是為民服務。

台塑企業透過雲林縣府、麥寮鄉公所協調，委請台大醫療體系結合其他醫療院所，為六輕外包廠商進行快篩，將於明天起至22日在麥寮中學活動中心成立快篩站；麥寮鄉公所今天開放外包商登記預約，截至中午已超過4000人報名。

麥寮快篩站將設有7條線，從上午8時30分到下午5時，預計每天篩檢量能為1500人。

根據經濟部工業局雲林離島服務中心統計，每天進出六輕工業區的外包廠商員工逾1萬人，外籍移工也有1000人。

快篩 六輕 新冠肺炎

延伸閱讀

海山警分局男警PCR陽性確診 新北市警局累計24警染疫

6月16日疫情懶人卡／金山家庭群聚7人染疫 苗栗增21移工確診

疫情趨緩改變戰術 議員：居民請願盼剝皮寮快篩站遷移

台塑六輕普篩第2天無陽性 麥寮公所明起設站快篩包商

相關新聞

疫情致購屋行為轉保守 商仲：房市恐榮景變平淡

商仲業者指出，房市已受到COVID-19本土疫情衝擊，若疫情持續越久，即便利率維持低檔，估民眾購屋行為仍將轉趨保守，房市...

泰豐輪胎將大量解雇 桃市勞動局要求60天內提計畫書

上市公司泰豐輪胎（2102 ）昨天發表重大訊息，指美國商務部5月通過對台乘用及輕卡車胎案實施反傾銷稅率，泰豐為84.75...

曾經繁華如今不行了 這行業淪建商獵地目標

看好房市發展，建商持續獵地，其中， 過去較少見的幼兒園、學校等土地，近來也成熱門目標...

華航、長榮美國線 不斷增班

我國鬧新冠疫苗荒，原先回台「避難」的國人現在紛紛「逃難」回美國，華航、長榮暑假不斷增班。中央流行疫情指揮中心昨（15）日...

泰豐關廠賣地 震驚市場

老牌輪胎大廠泰豐經營權之爭愈演愈烈，面對市場派來勢洶洶，公司派昨（15）日宣布，董事會通過旗下中壢廠全面停止生產，並且大...

中鋼穩物價 7月開出平盤

中鋼昨（15）日開出「穩定物價盤」，7月新價熱、冷軋全面持平，終結連續12個月漲勢；季盤則上漲4.1%。盤價公布後用鋼產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。