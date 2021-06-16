臺大「管理碩士學分班」、「精鍊高階管理與實務班」招生中

圖／臺大進修推廣學院提供

對於管理者來說，無論是跨國企業或自營業者，職場上皆不可或缺管理專業知能。許多持有抱負的職場人士，雖有滿腔學習與上進的理念，然而常因工作年資的進修門檻或時間空間限制而無法順利學習。國立臺灣大學進修推廣學院特邀臺大管理學院專業師資，為有心學習者開辦「管理碩士學分班」及「精鍊高階管理與實務研習班」，可依您的時間及需求選擇適合之班程進修。

臺大「管理碩士學分班」以互動教學法進行授課，提供學員多角度的思考學習。精心規劃「產」、「銷」、「人」、「發」、「財」等五管環環相扣的系統化課程，由基礎到進階，24個學分進行紮實的訓練。該班程除有可依個人時間空間之現況考量選讀實體課程或網路課程之彈性外，更強調推動班程經營與學員社團，期能厚實與拓展人脈。此外，更會定期邀請政經領袖舉辦專題講座，以及舉辦企業參訪活動，結合理論與實務，擴大學員知識視野及交流。臺大最新一期的「管理碩士學分班」目前已開始受理報名，110年6月30日前報名享優惠(免預修課程費，價值4,000元)，110年8月2日報名截止。為縮短有志學習者的等待時間，該班程採取「隨報隨審」的方式，學員完成報名後7日內將以email通知錄取結果並通知註冊，完成註冊繳費後便可立即修讀預修課程。現在就立即上線報名，開始您強化個人管理職能的第一步。

臺大「精鍊高階管理與實務研習班」特精選管理領域「行銷管理與顧客行為、服務與營運管理、財務管理與財報分析、產業競爭分析、組織整合與管理、組織行為、策略管理、策略成本管理」等八大管理主題，敦聘臺大教學經驗豐富的管理學院教授群親自規劃授課，適合企業負責人、接班人及中高階主管等有精進管理職能需求者修讀，更歡迎業界踴躍薦派具有潛力的儲備幹部參加。該課程強調結合實務與理論，利用個案教學與分組討論方式，透過8次的主題課程，將管理者需具備的知識元素整理，並濃縮成96小時精華教授學員，讓學員能迅速理解管理精髓，並透過與不同產業同儕間的切磋與交流互動，擴增您在產學界的人脈與視野。且利用班級經營的概念，增加班級同學間的凝聚力，讓您不僅能透過課程提升管理職能，更能藉此認識各領域中的菁英並成為戰友。最新一期「精鍊高階管理與實務研習班」將於110年8月21日開始授課，企業團體多人報名可另享學費優惠。

臺大開設之「管理碩士學分班」及「精鍊高階管理與實務研習班」多年來已獲得各界菁英的肯定與支持，進修管理知識可加強個人的專業職能並擴大學員們的管理視野、邏輯思維、及人脈。想了解更多，請搜尋【臺大推廣教育網】或電洽(02)2362-0502查詢。

「管理碩士學分班」「精鍊高階管理與實務研習班」