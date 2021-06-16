中聯資源清理旗山轉爐石逾11萬公噸 超出清運目標值
中聯資源（9930）依高雄市政府環保局核定清理計畫，執行旗山轉爐石清運工作，清運數量已達約11.2萬公噸，超過計畫清運目標。
中聯資表示，近日高雄受到鋒面滯留豪雨影響，使得旗山場址開挖後的低窪處出現積水現象，中聯資於雨季來臨前即完成該場址周圍預防積水溢流設施構築，連日大雨期間未有積水外流情形，更無相關污染情事。此外，低窪處的積水已進行抽除，將作為場址灑水抑制揚塵使用。
轉爐石成分與天然砂石相近，並無重金屬疑慮，旗山場址低窪處之積水呈寶藍色現象，主要係因轉爐石遇水溶解出鈣離子，在水中形成碳酸鈣結晶，經由光線反射作用後而形成。此碳酸鈣成因和現象，其原理與自來水煮沸後會形成白色水垢以及著名景點九寨溝之寶藍色湖泊景觀相同，對環境並無危害。
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