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三級警戒滿月／同島一命！圍堵多點擴散 盤點全台重大群聚案

專家提可降至2.5級警戒？陳時中：一不注意疫情恐復燃

安永落實防疫措施 全面投保防疫險

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

受到新冠肺炎病毒影響，全台已進入第三級疫情警戒，安永聯合會計師事務所今（16）日表示，為保障全體同仁健康及安全，安永已為全體同仁投保防疫險，近期更暫停各項活動、差旅與教育訓練，全面採取視訊及電話會議，避免群聚或面對面接觸。

安永表示，從去年年初疫情爆發開始，已經啟動內部管理會議，制定「安永防疫應變管理準則」作為安永防疫遵循依據，成立安永防疫小組以及建立安永通報機制，確實掌握追蹤同仁健康狀況與追蹤管理。

安永表示，防疫險相關商品問世時，早已立即洽詢資訊與規劃相關作業，已為全體同仁投保防疫險，提供多一份保障，近期因應防疫升級，安永也暫停各項活動、差旅與教育訓練，全面採取視訊及電話會議，避免群聚或面對面接觸，強化同仁健康及安全照顧。

在分流措施上，安永表示，除了啟動居家辦公，亦提供「在家工作說明書」予同仁們於居家辦公期間的協助與心理諮商服務，針對有需要進公司辦公者，承租外部場地及內部訓練中心作為分流辦公場所，辦公區採梅花座位、進入辦公區採登記制，以確實掌握分流人數。

內部辦公環境方面，安永指出除了加強辦公室消毒工作及消毒次數、外部信件包裹殺菌，並於辦公室手推門旁加裝酒精消毒器與抽取衛生紙供同仁進入辦公區避免直接接觸門把時使用。

安永表示，針對外部訪客，須填寫健康聲明書；外部廠商、快遞物流人員等，則落實簡訊實聯制QR code登記，供其掃描並記錄與管理足跡。若有需外出洽公的同仁，亦準備足夠的防疫物資如口罩、酒精、防護衣等，增加保障。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，安永透過各項防疫措施妥善保障員工的健康與安全，鼓勵同仁相互關懷與提醒，配合戴口罩、勤洗手等防疫措施，期望一起團結抗疫，與台灣共同挺過疫情挑戰。

安永 疫情

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