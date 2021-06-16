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大陸需求強勁 金可-KY丹陽廠新增四條產線、Q3投產

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

金可-KY（8406）迎接來自中國大陸的強勁復甦，第3季預計在大陸丹陽廠新增四條產線，使彩片產能從每月2,000萬，增加到每月3,000萬，同時，公司也預計要在丹陽廠旁再購地擴廠，並將在2022年建置新產線。金可-KY今日股價表現強勁，盤中逼近漲停價來到227元，股價創下兩年多來新高價。

金可-KY表示，中國大陸市場由於疫情已受控制，整體隱形眼鏡需求回升，且更勝疫情之前，因此，下半年積極新增產線，目前已在架設當中，第3季四條新產線即可望陸續投產，金可預估，今年到年底產能可達3.8億片。此外，由於大陸丹陽廠產線空間已滿，董事會上月已通過資本支出案，將以人民幣1.44億做為丹陽興建廠房預算，新廠預計可望在明年底前投產。

金可-KY表示，今年營運可望逐季成長，第2季受惠「618網購檔期」，預估6月營收仍會在高檔，下半年則是隱形眼鏡旺季，伴隨畢業潮市場需求可望增加，加上第4季有雙11檔期加持，下半年必會好過上半年表現。法人預估，金可-KY今年營收與獲利可望同步挑戰歷史新高，每股純益將站上12元。

市場也看好，中國彩片小品牌興起，帶動相關消費熱潮，雖然小幅侵蝕金可-KY自有品牌市占率，但金可-KY表示，整體市場目前成長快速，加上也有接到部分中國小品牌代工訂單，來自中國市場的復甦仍是今年主要的成長動能。至於日本市場目前呈現緩步復甦，台灣市場近期則受疫情影響大，不過，因營收占比不高，對整體營運表現影響不大。

金可

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