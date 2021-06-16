佛心企業！安永幫員工投保防疫險補強保障

受到新冠肺炎病毒影響，全台已進入第三級疫情警戒狀態以全面防範病毒擴散。安永聯合會計師事務所今（16）日表示，除了同仁原有的團體保險與支持系統外，安永更在防疫險相關商品問世時，便立即洽詢資訊與規劃相關作業，已為全體同仁投保防疫險，提供多一份保障。

安永表示，為保障全體同仁健康及安全，從去年年初疫情爆發開始，立即啟動內部管理會議，制定「安永防疫應變管理準則」作為安永防疫遵循依據，成立安永防疫小組以及建立安永通報機制，確實掌握追蹤同仁健康狀況與追蹤管理。

安永防疫小組宣導並提醒員工相關防疫作為與安全健康管理注意事項，結合所內醫護、心理諮商人員，提供醫療與心理諮詢服務。此外，建立安永疫情通報機制，落實14日自主健康管理，由防疫醫療組提供追蹤與諮詢，保護同仁身心健康。

同時，因應防疫升級，安永也暫停各項活動、差旅與教育訓練，全面採取視訊及電話會議，避免群聚或面對面接觸。此外，透過下載Everbridge大規模緊急通知系統，提供安永同仁每日最新疫情資訊與確診者足跡。

在分流措施上，安永除了啟動居家辦公，更提供「在家工作說明書」予同仁們於居家辦公期間的協助與心理諮商服務。針對有需要進公司辦公者，承租外部場地及內部訓練中心作為分流辦公場所，辦公區採梅花座位、進入辦公區採登記制，以確實掌握分流人數。

內部辦公環境方面，除了加強辦公室消毒工作及消毒次數、外部信件包裹殺菌，並於辦公室手推門旁加裝酒精消毒器與抽取衛生紙供同仁進入辦公區避免直接接觸門把時使用。另，針對外部訪客填寫健康聲明書，以及外部廠商、快遞物流人員落實簡訊實聯制QR code登記，供其掃描並記錄與管理足跡。若有需外出洽公的同仁，亦準備足夠的防疫物資如口罩、酒精、防護衣等，增加保障。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，安永透過各項防疫措施妥善保障員工的健康與安全，鼓勵同仁相互關懷與提醒，配合戴口罩、勤洗手等防疫措施，期望一起團結抗疫，與台灣共同挺過疫情挑戰。