北基卡位電動車商機 攜手城市車旅建置充電樁

連鎖加油站業者北基國際（8927）未雨綢繆，積極卡位電動車充電商機，看準都會停車場的電動汽車充電需求，北基宣布與擁有全台610座停車場的「城市車旅」合作，雙方簽訂合作意向書（MOU），初期將鎖定都會停車熱點建置DC快充，並透過大數據蒐集，建立電動車主利用充電樁模式，以利日後快速攻佔全台充電樁商機。

北基主管表示，城市車旅透過直營、加盟模式，目前在全台經營超過600座停車場，且多數位於大賣場、百貨公司、辦公大樓等商辦區，此次北基與城市車旅合作只是第一步，公司持續開發及接洽更多都會型停車場的合作機會，希望建置更多電動車充電樁，近期可望還會有好消息。

城市車旅主管指出，此次合作希望借重北基在綠能產業的專業經驗，雙方以互利合作方式創造雙贏，預計第一年將優先選定旗下30個熱門的停車站點建置充電樁，之後目標希望超過一半的停車場都能建置充電樁。

另外北基將結合自行開發的雲端APP，跨域整合金流與資訊流，除了提供電動車主更友善停車、充電體驗；並透過大數據蒐集，建立停車場充電運營模式，蒐集電動車主使用充電樁習慣及數據，作為日後優化充電服務的準則，以及未來加速拓點時評估依據。

據了解，北基與城市車旅初期將在選定的停車場建置快、慢充混合站點，每個站場設定4至6組充電車位，未來隨著電動車的掛牌數量成長，再依市場情況逐年擴充充電站的建置數量。

北基是國內知名的連鎖加油站業者，透過與台塑化（6505）合作，目前在全台擁有57座加油站。不過隨著電動車浪潮席捲，北基積極轉型，並超前部署，日前也剛宣布與台達電（2308）策略聯盟合作，搶攻電動車快速充電樁商機，北基成為台達電的電動車充電設備經銷商，取得經銷資格並具備安裝維護能力。