7-ELEVEN擴大素蔬食商品布局 攜手蔬食餐廳「熱浪島」

統一超（2912）旗下7-ELEVEN自去年起推出業界首創「素蔬食標章」方便消費者辨識、成立蔬食自有品牌「天素地蔬」，至今已由最初小規模導入部分門市，擴大至超過千間7-ELEVEN專區販售素蔬食商品，累計吸引超過250萬人次選購。今年並取得「CAS冷藏素食製品認證」，為國內首間獲得此認證的鮮食廠。

7-ELEVEN「天素地蔬」打破素食口味單調的刻板印象，與素蔬食知名品牌、專門店合作開發聯名新品，橫跨米食、沙拉、麵食、調理麵包等結構，部分商品採用話題性十足的食材「植物肉」入菜，提供多樣化的餐點選擇。即日起並與知名蔬食餐廳「熱浪島」攜手合作，推出兩款夏天開胃餐點「南洋風味咖哩飯」、「泰式打拋飯糰」。

7-ELEVEN「天素地蔬」系列商品多數為獨立「素蔬食專用產線」製作，將設備、產線、器具、空氣氣流均與葷食分開，今年並取得「CAS冷藏素食製品認證」。7-ELEVEN表示，除滿足各族群的外食蔬食需求，也期望能藉由推廣蔬食達到環境友善，透過多款蔬食新品開發、提升蔬菜食材採購量，預估每年可減少超過4千公噸的碳排放，相當於12座大安森林公園每年的吸碳量。

此外，疫情之下，7-ELEVEN「天素地蔬」系列商品於外送平台銷售亦較平時倍數成長，顯示超商能補足許多素食餐館暫停營業的缺口，因此也推出一系列微波即食的冷凍素食小點，並看好居家自煮綠金商機，於超過800間門市設有生鮮蔬菜專區，提供20多款有機認證當令蔬菜，並新增多款已清洗截切的品項，方便就近選購。