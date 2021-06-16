臻鼎攜手桃園市發獎助學金507萬元 獲獎名單公布

全球PCB龍頭廠商臻鼎（4958）今（16）日表示，首度與桃園市政府教育局合作，捐款予教育局設置優良學生獎助學金要點以獎勵表現良好且設籍桃園市之學生，總計479名學生獲獎，總計發出獎助學金507萬元整，並已公布獲獎名單。

依據說明，臻鼎科技獎助學金主要表揚技職生為專業特殊表現，此次獎學金申請由審查小組經過嚴格的把關，於特殊表現學生獎學金的項目發出最高五萬元整的高額獎學金，以資鼓勵。

獎助學金共分：「技職獎學金」、「技職助學金」及「技職特殊優良表現」等三類，由教育局林明裕局長主持，邀集專家學者、學校代表及臻鼎集團代表組成審查小組。歷經初審、複審兩階段的審查，選出技職獎學金363名、技職助學金86名及技職特殊優良表現30名，總計479名學生獲獎，總計發出獎助學金507萬元整。

臻鼎科技集團董事長沈慶芳出生於桃園大溪，於1999年在桃園創立臻鼎科技集團，經長期耕耘、精實茁壯，現已發展成為擁有十個園區、服務據點遍布全球、擁有四萬多名員工、全球PCB產業第一大的公司。他並帶領臻鼎科技集團走向世界第一成為臺灣之光，同時希望能為桃園故鄉的技職學生們盡一份心力，期藉由這次獎助學金的發放，嘉惠在地學子，肯定學生們在國際及全國競賽的優秀表現，並鼓勵在弱勢環境仍有心向學積極努力的孩子們。

沈慶芳表示：「臻鼎科技集團深知人才的重要性，秉持飲水思源、回饋桑梓的感恩信念，在追求企業永續發展的同時，盼能盡己之力，鼓勵家境清寒與成績優異的技職學生。十年樹木，百年樹人，臻鼎科技集團秉承『聚才、育才、用才、愛才』的精神，深耕人才發展，讓桃園子弟在家鄉土地發光發熱。」

臻鼎集團贊助的此次獎助金獲獎學生名單公佈於桃園市教育局網站：https://www.tyc.edu.tw/及承辦學校觀音高中學校官網：http://www.gish.tyc.edu.tw/bin/home.php