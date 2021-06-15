抗「疫」有成 越股漲相佳

越南、台灣同為去年新冠肺炎防疫模範生，卻在5月雙雙出現疫情升溫，但越南透過強力政策抗「疫」有成，又逢散戶入市激勵，越股呈現逆勢上漲。投信法人表示，越股後市可期，投資人可透過相關基金、ETF布局。

今年1月下旬，越股一度出現明顯的修正，然今年前五個月，累計漲幅高達21.1%，已收復跌勢並逆勢上漲，反觀同期間的菲律賓、馬來西亞及印尼股市仍在低檔震盪，分別為-7.2%、-2.7%、-0.5%，至今仍未擺脫負報酬的窘境。若將時間拉長至去年3月24日此波起跌點至今，富時越南30指數表現尤其驚人，累計漲幅已高達112.5%。

富邦越南 (00885) ETF 經理人楊貽甯分析越股能在這波疫情逆勢走高，原因有三，首先是防疫有成，即使自4月底以來，越南已有逾4,000起確診病例，是去年同期新增病例的三倍之多，但政府果斷的決策，除將疫情檢疫期由原先14天延長至21天，以防範疫情擴張外，亦頒布15號行政命令，嚴格制定社交距離應保有之規範。

第二，越南經濟基本面的強勁增長，5月國會改選政黨平穩運行，及越南政府維持量化寬鬆，低利率引導資金回流股市，皆是推升此波越股逆勢上漲的主因。而自全球新冠疫情爆發以來，越南亦是唯一一個被穆迪、惠譽和標準普爾等三大國際信評機構一致上調評級展望至正面的國家，彰顯越南政府抗疫的決心及外交決策的果斷。

第三，越南境內投資者將資金轉往股市投資。越南央行量價寬鬆將存款利率引導至偏低水平，加速越南境內投資人將資金轉投股票，6月3日越南證券集保中心（VSD）公布，5月投資人新增開戶數達113,670戶，創下單月歷史新高紀錄；累計今年前五個月，投資人新增開戶數已逾48萬戶，除超越2020年全年新增開戶數量外，已是2019年新增開戶數的2.5倍之多。

據越南政府預定今年底目標，參與證券市場人口比率將達到3%，2025年有望進一步攀升至5%，越南散戶的大舉入市將為越股帶來可觀的增量資金，中長期將有利越南股市的表現。

楊貽甯觀察近期越股因湧入的熱錢推升市場交易量，6月1日胡志明證券交易所曾一度因交易量過大造成系統癱瘓，因而被迫宣布當日下午暫停交易，因交易量過大導致被迫休市在全球市場實屬罕見。

根據HSBC調研報告顯示，自2019年底以來，越南股市的交易量增加四倍，其中有11檔股票市值超過50億美元。越南當地券商SSI預測越股今年內終將有30%年化正報酬，散戶資金流入可望抵消外資流出產生的負向衝擊。越南資本市場結構主要以內資為主，占比達七成，反觀外資佔比僅三成左右，散戶資金的入市將是越股最大利多。