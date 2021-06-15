「法律界Google」 Lawsnote種子輪募資估值就破億元

被稱為「法律界Google」的台灣法律科技（LegalTech）新創Lawsnote剛完成種子論募資，估值規模就破億元。看好這家公司發展前景，吸引海內外投資人關注 ，那斯達克上市公司達爾科技集團（Diodes）董事長、總裁暨執行長盧克修也是個人股東。

Lawsnote成立於2016年3月，以線上法學資料搜尋引擎服務起家，以類似Google搜尋概念為律師解決查找資料過於費時的痛苦，2017年就「敢」收費，採行訂閱制，兩年內營收就破千萬，目前約有七成律師事務所使用Lawsnote搜尋法學相關資料，企業客戶超過500家。

創辦人暨執行長郭榮彥表示，種子輪資金主要用來完善企業端服務的產品線，盼借重投資人盧克修的國際經驗，在3年內拓展海外市場。

2年營收破千萬，全靠自給自足

Lawsnote是融合法律與科技的法律科技新創，剛開始打造搜尋引擎的過程中，累積了豐富的法學資料分析經驗，隨著大型企業數位轉型延伸到法律部門的需求，Lawsnote開始為金融業和科技業提供法律科技解決方案，增加企業法律部門的效率。

郭榮彥說，在台灣，新創要進入到嚴格的金融業是相對困難的，Lawsnote憑藉著技術實力，以新創之姿與數家金控、保險與大型科技業開始合作，工研院還找他們去分享法學資料分析的技術應用，連四大會計事務所都與Lawsnote合作。

他指出，法律科技領域在歐美已經十分熱門，根據crunchbase的資料，2020年投資法律科技領域的新創資金已達20億美元，並創造出四隻獨角獸（Clio、Relativity、Ironclad及Icertis）；Lawsnote也是台灣第一家法律科技新創。盧克修表示，新創要能夠有成就必須往海外發展，Lawsnote雖然現在還處很早期的階段，但有往海外發展的潛力。

創辦人郭榮彥指出，Lawsnote自許成為一間可以從台灣成功出海的新創，法律雖然有很強的地域性，但科技和經驗可以複製在不同國家。預計在未來三年內為台灣企業提供完整的法律科技產品線，並開始往海外發展，主要目標鎖定法治較成熟的亞洲國家如日本及韓國。