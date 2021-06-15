中華電信、遠雄前進青埔 推新合建案

電信龍頭中華電信（2412）下光世代建設多年前買下青埔一塊建地，看好公共工程及國家建設到位，民間投資水族館、商城陸續完工，未來發展不可限量，今日公告，與遠雄建設（5522）簽訂合建分售契約，未來將合作在青埔推新建案。

光世代建設日前舉行招商說明會，將公開徵求合建開發廠商，吸引20多建商參加，且多為知名上市櫃建商。昨日光世代建設董事會通過，與遠雄建設簽訂合建分售契約，未來將合作推出合建案。

光世代建設在2012年以每坪55萬元，總價19.7億元，買下位於青埔的住宅用地，這是繼光世代過去推出的板橋光點、萬華萬囍之後另一個新建案，當時萬囍合作夥伴為潤泰，採取合建分售。

此次光世代建設與遠雄建設合作的新建案，位於桃園市大園區青山段427、428地號住宅區土地，占地面積3,596坪，光世代建設評估，開發基地面臨40米領航南路二段，為住宅區使用，綜觀區域內可供單一開發大面積土地稀少，更顯其開發價值，且該基地已取得建照，可同時進行開發與銷售。

而過去中華電信積極推動智慧住宅，也遠雄建設密切合作，推出光纖到府以及各種智慧服務的智慧住宅服務。

光世代表示，桃園市在經濟力指標、都市發展、交通建設、產業投資與人口成長率各方面，均在六都中表現亮眼，高鐵特區定為為「國際商務城」，擁有中央政策加持的「亞洲．矽谷」及桃園航空城兩項國家級產業計畫，具備良好交通網絡，國道、空港、高鐵與機捷四大交通樞紐。

此外，光世代指出，2020年民間企業投資的IKEA旗艦店、國泰置地廣場（Cozzy Hotel、新光影城、Xpark水生公園）、冠德A19購物中心等陸續完工營運，公部門加速辦理桃園會展中心、原住民文化產業園區等重大公共建設加持下，宣示「青埔特區做為智慧城市Demo Site，將搭配亞洲矽谷等各項計畫，將桃園打造成為一個真正的智慧城市的政策方向，對青埔特區未來發展將不可限量。