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宇隆總經理異動 由執行副總蔡銘東升任

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導

汽車零組件大廠宇隆（2233）董事會今(15)日通過總經理異動案，董事長劉俊昌不再兼任總經理，遺缺由執行副總經理蔡銘東升任，並自7月1日起生效。

宇隆受惠於車用客戶擴大釋單，加上自行車產業景氣熱絡，醫療產品又有新客戶加入，5月合併營收2.91億元、年增87.4%，創歷史同期新高；累計前五月合併營收13.87億元、年增53.9%，續創歷史同期新高。

宇隆第1季營收7.87億元，營業毛利2.68億元，營業利益1.48億元，稅前淨利1.55億元，歸屬母公司稅後淨利1.28億元、年增達66.2%，每股稅後純益2.14元。宇隆今天股價以125元、上漲0.5元作收。

受惠於汽車Tier 1廠商拉貨動能續強，以及自行車零件出貨將翻倍成長，宇隆今年營收、獲利同步上修；法人估，全年營收看增三成，每股稅後純益挑戰9至10元。

值得注意的是，宇隆積極布局新能源車領域，包括電動車及氫燃料電池車的智能輔助剎車系統、安全系統及電池儲能系統，樣品均已完成開發並交付客戶，預計今年底可以小量出貨、明年放量，為營運再添成長動能。

另外，宇隆投資約8億元、在中港加工出口區規劃的新廠，已於1月中動工，預計2022年第3季完工投產，新廠可增加現有台灣廠的三倍產能，初估產能滿載時，每月可再增加約1.8億元營收。

營收 自行車

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