宅在家也能環遊世界！KLOOK推出「線上旅行」專區

因為疫情長達一年多的邊境管制，打亂了過去隨時隨地、只要買張機票就能出國的旅遊習慣，為滿足旅客對出國的想念，也讓暫時不能隨意出門的台灣消費者能更安心的居家防疫，KLOOK攜手全球導遊中心MyProGuide，推出「線上旅行」專區，超過20條不同的線上旅行路線供消費者選擇，從過去大家熟知的熱門目的地，例如：東京、巴黎、曼谷等，到一般旅客比較難到達的地區，像是非洲坦尚尼亞或是不丹，讓大家即使不出門也能環遊世界。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示：「MyProGuide在世界各地擁有超過萬名的專業導遊資源，更是KLOOK一直以來的合作夥伴，我們很高興這次能獨家和MyProGuide合作，共同設置線上旅行專區，讓現在不能自由出門的台灣旅客，也能在雲端走訪世界各地，像是漫步東京表參道、感受日本潮流之地；或是在塞納河左岸散步，欣賞巴黎市政廳的雄偉壯觀；甚至是向曼谷四面佛祈福還願等，讓人稍稍拋開不能出門的煩悶感，滿足好想出國的渴望。」

去年全球疫情爆發，許多居家娛樂與體驗應運而生，在線上遊歷各國，藉以重溫疫情前能自由移動的感動，變成疫情下另外一種的旅行方式，而在今年5月疫情在台灣爆發以來，KLOOK線上旅行商品的訪問量每週成長超過五倍，其中又以「真人直播導覽」的線上旅行最受歡迎，參加的旅客透過視訊軟體與當地的導遊連線，透過與導遊的即時對話互動與直播畫面，旅客可以感受到旅遊當地的天氣、街道上的氛圍、路旁的紀念品店，以及與路人擦身而過的臨場感，這些都是預錄影片難以呈現真實體驗；目前KLOOK線上旅行專區中也幾乎都是用真人直播導覽的方式，帶大家走訪巴黎、東京、不丹、胡志明市、吳哥窟等目的地。

MyProGuide的創辦人翁晟譯&余怡臻表示：「我們早從2019年疫情爆發前就開始規劃線上旅行，從培訓當地導遊操作機器、與鏡頭另一側旅客互動、畫面拍攝等，當然疫情爆發打亂了我們原先的計劃，不過我們依舊看好線上旅行這類旅遊模式帶來的新穎體驗；特別是全台民眾皆居家防疫的這陣子，我們很高興能與KLOOK獨家合作，讓旅客宅在家也能體驗旅遊獨一無二的感動與熱情；而未來即使疫情趨緩，旅客仍能藉由線上旅行，遊覽包括非洲、不丹等較小眾或難以抵達的目的地。」

台灣民眾積極居家防疫、尋找在家裡也能從事的各種娛樂體驗，對「線上旅行」的關注也持續攀升，根據KLOOK統計，從5月中雙北進入三級警戒到現在為止，頁面訪問量成長最快的線上旅行路線Top 5，分別為法國巴黎經典、日本東京表參道、不丹首都亭布市區、香港尖沙咀與泰國曼谷四面佛參拜，皆是透過真人直播導覽的方式，帶旅客重返熱愛的旅遊景點。

#1 - 探訪法國巴黎花都經典景點（真人直播導覽）

素有花都之稱的巴黎過去就是台灣旅客熱愛的旅遊目的地之一，暫時無法實地走訪的現在，透過線上旅行、跟著在地導遊重新探索巴黎經典場景，走訪位於第四區、擁有數百年歷史的巴黎市政廳，或是在塞納河上觀賞往來的遊船、探訪2019年因大火毀損、目前正重建中的聖母院，跟著中文導遊的步伐，行走在蜿蜒的石板路上，即使居家也能感受巴黎的迷人魅力。

#2 - 漫步日本東京時尚潮流聖地表參道（真人直播導覽）

台日友好，日本屢屢被票選為疫情後最想第一個造訪國家首選，而被譽為東京香榭麗舍大道的表參道，融合頂尖時尚品牌及文青創意小店的聚集地，一直都是旅客到東京必逛的景點之一，在這裡可以找到國際品牌旗艦店、遠近馳名的特色下午茶店，或走進極具現代感的百貨公司，同時也是知名建築師安藤忠雄的作品-表參道之丘感受東京潮流文化，也能到日本獨有的潮流小店探索挖寶；在暫時無法重返東京的此刻，不妨先跟著導遊重溫過去在東京旅行的美好。

#3 - 探索不丹首都亭布市區（真人直播導覽）

位於西藏和印度中間的不丹對大多數旅客來說是個極為神秘的地方，也被許多人列為一生必訪目的地之一，其首度亭布位於不丹西部、喜馬拉雅山脈中2,000公尺高的盆地中，是不丹政治、經濟、軍事、與宗教中心；透過線上旅行的方式，旅客可以一窺不丹民眾的日常市集與生活娛樂，感受極具歷史特色的接待與不丹風格的建築，搭配中文翻譯的不丹當地導遊也將帶你參訪世界知名的札西秋宗喇嘛僧院城堡外觀，了解佛教歷史與僧侶日常，以及那些不丹才有的三五事。

#4 - 欣賞香港尖沙咀實時美景（真人直播導覽）

以前一個多小時的飛行就能抵達的香港，現在感覺卻是遙不可及，如果想念五光十射的香港，可以參加線上旅行，透過直播遊覽夜晚的香港街道、觀賞尖沙咀最具藝術的「K11人文購物藝術館」、以及回味世界三大夜景之一的「維多利亞港邊夜景」，隨著光暈眩染整個河面，彷彿夢回香港、身歷其境。

#5 - 泰國曼谷四面佛還願或許願線上祈福（真人直播導覽）