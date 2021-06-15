與北醫合作 中鼎集團啟動為期三天員工快篩檢測
為因應本土疫情持續嚴峻、加強保護同仁健康，CTCI中鼎集團（9933）今(15)日宣布與北醫合作，正式啟用集團總部大樓的「健康檢測站」，為中鼎集團全台灣逾5,000位同仁提供COVID-19快篩檢測服務。
中鼎集團防疫中心表示，本「健康檢測站」每日可篩檢800~900人次，目前已安排於15至18日進行篩檢，後續是否延長設置，將視疫情狀況而定。篩檢名單將優先安排疫情熱區同仁進行快篩檢測，並依個人意願，陸續完成全體同仁檢測。
中鼎集團防疫中心指出，此次快篩檢測是在已啟動之分流分組上班模式，以及為全體同仁提供防疫險之外，另一個集團所啟動的防疫計畫，希望能更進一步保護中鼎集團同仁的健康及工作安全。
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