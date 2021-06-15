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LINE購物攜手「專業農」推農產百寶箱 助商家虛實整合

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

居家防疫進入長期抗戰，民眾宅在家無法外出採買，LINE購物宣布與夥伴「專業農」合作，推出每日由各地合格的優良產地採購選品提供之「農產百寶箱」，即日起，用戶可透過「專業農」的官方帳號進行預購。周四起，雙北地區用戶​在下午兩點前下單完成，隔日下午即可收到新鮮、由批發市場直運的蔬菜箱。（疫情期間週一、週四配合市場休市不出貨，將順延一日配送。）

「農產百寶箱」每日限量500箱，有499元、799元大小兩種規格，以及搭配日本壽司米或黑白米還有999元的澎派百寶箱等組合讓用戶挑選。

LINE旗下生態圈協力完成這項服務，LINE購物與夥伴合作後，串連LINE TAXI 運送，雙北用戶下單成功後、隔日便能收到「農產百寶箱」。

LINE購物表示，自近一波疫情爆發後，民眾對於防疫商品的需求再度升高，物流運能爆量，在政府建議民眾非必要避免外出，使居家自炊的需求於短期內呈大幅度提升，蔬菜箱的需求更是大幅度成長，搜尋量比疫情爆發前多出上百倍以上。

LINE台灣電商事業部資深副總經理顧昌欣說，LINE購物本次合作除了協助專業農建立官方帳號、設立收單系統，讓用戶得以便利的方式購買新鮮蔬果，也提供群組團購、直播專案等社群經濟的收單系統服務，希望協助台灣商戶在疫情期間，能透過LINE購物打造自己的微型電商。

提供民眾更便利的民生用品購物管道，LINE購物亦整合實體門市快取商品服務的實體通路夥伴與快速到貨專區，透過LINE購物導購選擇離自己家附近最近的門市線上官網選購完成，收到通知後，可至實體快速取貨，用戶無需久候物流卡關，可以快速於門市取貨之服務，減少在外採買的時間、降低染疫風險。

LINE 疫情 電商

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