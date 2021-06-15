泰豐公司派與市場派和時間賽跑 誰跑的快？

泰豐輪胎（2102）從經營權之爭演進到和時間賽跑。市場派以取得超過公司股權50%的聯署申請要召開股臨會改選董事，泰豐公司則是董事會授權處份兩筆占公司資產六成的土地，很可能可以在市場派召開股臨會之前出售土地，屆時市場派花大錢買的泰豐股權，恐怕會落入一場空。

泰豐公司15日董事會，宣布泰豐輪胎公司中壢廠全面停止生產，同時配合本公司長期營運及公司資金需求。將公開標售泰豐100%持有子公司泰誠開發股份

有限公司 (簡稱泰誠開發) 全部股權或其所有中壢廠位於桃園市中壢區之土地及建物。董事會並決議處分泰豐中壢廠土地及建物(或子公司泰誠開發股份有限公司全部股權)擇一進行。

泰豐公司表示，本案將依循公司「取得或處分資產處理程序」辦理，並規劃採取公開招標方式標售。有關參酌不動產鑑價、資產鑑價（股權）以訂定公開標售底價，依據15日的董事會決議，已遴選標售公司，隨即進行鑑價，這兩筆土地的價值都在五、六十億元以上，如果一切順利，有機會在9月成功處分土地。

而泰豐市場派在6月10日宣布取得過半股權的聯署要召開股臨會，依法必須持有三個月，三個月後再提出相關的申請，依據推算，最快也要10月才能召開股臨會，改選董事。

如果泰豐公司成功在9月處分兩筆土地，市場派期待最深的土地開發，恐怕就要落空了。