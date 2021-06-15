志玲姐姐攜手台灣新創公司 暖心守護第一線醫護人員

人在日本的台灣第一名模林志玲心繫台灣疫情，為了給醫護人員一個安全、舒適的檢疫環境，特別跟台灣本土的新創公司「威浦斯科技」下訂數台正壓檢疫亭，分別設置在台北長庚及輔大醫院等四個醫療院區，希望減輕醫護人員的辛勞，也為台灣的防疫盡一分心力。

在需檢疫人數日益增加之下，醫護人員負擔十分龐大，目前大多在簡單的在帳篷下進行採檢，沒有適當的空調、只有隔離效果不佳的半身隔板等設備，不僅因全身穿著防護衣汗水淋漓，更可能因防護不足導致感染。

此次，「志玲姐姐慈善基金會」捐贈的正壓檢疫亭，是由國立勤益科技大學所衍生的新創公司威浦斯科技專利技術產品。

這套系統是在科技部創價計畫支持下，由該校翁國亮教授團隊開發出「全外氣自然能轉換系統」所衍生出的應用。

該系統利用建築物內外水蒸氣分子壓力差回收及製造冷能，達到節能及減少廢熱排放，加上獨特的進、排氣氣流分隔功能，能有效避免空氣交互感染。

全外氣自然能轉換正壓檢疫亭，室內空間可形成微正壓環境隔絕病毒，換氣次數每小時大於30次以上，運用新鮮空氣有效稀釋病菌或病毒，打造更安全的醫護環境。

志玲姐姐慈善基金會表示，林志玲相當關心台灣的疫情，透過基金會主動向雙北十餘所醫院詢問所需的醫療資源，根據各醫療院所的快篩量及需求進行評估。

目前，向威浦斯科技下訂的四台正壓檢疫亭，於輔大醫院及台北長庚醫院已裝設完成，另兩台位於汐止的國泰醫院及樹林的仁愛醫院，預計本週完成裝設，除了檢疫亭，基金會也持續捐贈隔離衣及N95口罩，希望能將資源提供給最需要的醫護人員。

去年疫情爆發之初，該系統已被秀傳醫院用來改裝一般ICU病房成負壓隔離病房，同時建置院外一條龍檢疫站，去年中也以行動方舟形式設置在桃園敏盛醫院。

目前該公司正規劃第三代產品，強化其移動性，日後結合企業快篩、PCR檢測的服務，希望能提供醫護人員及企業界更安全的檢疫環境。

在疫情十分嚴峻的環境中，醫護人員可以說是照顧台灣人民健康的第一線守護天使，志玲姐姐跨海捐贈正壓檢疫亭，不僅可以提供醫護人員一個安全的檢疫環境，也在嚴峻的疫情中為社會注入一股暖流。