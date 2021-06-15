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支援防疫最前線 美德醫供應500萬件防疫裝備守護台灣

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

支援防疫最前線，美德醫療-DR全球戰備庫存發揮即戰力，25 天內全球 5 國緊急調度，供應 500 萬件防疫裝備守護台灣。

美德醫療統計，國內防護衣、隔離衣與其他防護裝備（含面罩、護目鏡及抗病毒產品） 自 5 月 15 日起，一週內總銷量已逾百萬件，充分顯示民眾對個人防護裝備的急切需求。有鑑於此， 美德醫療即刻啓動全球戰備庫存系統的調配作業。在 25 天內從全球 5 國據點，緊急調度 500 萬件防疫裝備運抵台灣，尤其特別從美國空運數十萬只N95口罩及隔離衣，及時支援醫護前線，解決燃眉之急。

台灣近期新冠肺炎疫情狀況趨於嚴峻，確診人數突破一萬大關，死亡人數急遽攀升，全國警戒第三級已於日前宣布延長至 6 月 28 日。隨著疫情升溫，民眾對於個人防護裝備的需求亦急速上升。自 5 月 15 日起，每天國內新冠病毒確診人數突破百例，整體個人防護裝備需求提高，相較於疫情擴散前成長六倍以上；其中又以醫療、防疫相關政府單位的需求成長最高，其次為金融和製造業。

美德醫療身為全球領先的個人防護裝備（PPE）和醫療服務提供者，於 2011 年便建置了滾動式庫存管理系統，為台灣政府提供個人防護裝備庫存管理服務。而 2020 年新型冠狀病毒在全球肆虐，美德醫療凝聚全球 14 座工廠、逾 100 條生產線，以及超過 6500 位技術人員的豐沛生產能量，不僅得以強化戰備庫存原料及產品採購、庫存管理和分配系統，更運用與全球兩大物流品牌一DHL 與 FedEx 的長期合作優勢，以及偏佈日本、美國、菲律賓、德國等地的物流倉儲據點，得以在疫情嚴峻及國際航運不順連袂衝擊下，確保供應鏈不中斷，迅速調度防疫物資。

中央疫情指揮中心於 6 月 7 日宣布全國疫情警戒第三級持續延長。面對未來關鍵的一個月，美德醫療將雙軌並進，以全球戰備庫存系統不間斷地進行全球物資調度，並同時於菲律賓、柬埔寨加開15 條產線，優先供應國內需求，與全體國民及前線醫護人員站在第一線，以確保台灣在這場長期抗疫戰中，個人防護裝備及防疫物資充足無虞，全面守護國人的安全與健康。

疫情 醫護人員

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