健喬結盟韓國Celltrion製藥 引進慢性用藥新選擇

健喬集團（4114）繼和瑞士諾華大藥廠合作，在今(15)日再宣布與韓國賽特瑞恩Celltrion製藥公司簽訂引進包括糖尿病藥物Nesina及高血壓藥物Edarbi的單方和複方，以及鈣思健經銷合約。

韓國賽特瑞恩Celltrion製藥公司，專門從事生物類似藥和創新藥的研究、開發和生產，長期致力於提供無法獲得昂貴大分子藥物治療方案的患者同等品質且價格優惠的抗體的抗體生物類似藥，如：在全球市場受到矚目的Remsima（英夫利昔單抗類似物）、Truxima（利妥昔單抗類似物）以及Herzuma（曲妥珠單抗類似物）。為拓展亞太區市場，韓國賽特瑞恩以2.76億美元取得日本武田製藥多項藥品的亞太地區銷售權。健喬自韓國賽特瑞恩Celltrion製藥公司取得四項處方用藥及一項指示用藥的台灣地區經銷合作，處方用藥包括糖尿病藥物Nesina（苯甲酸阿格列汀）和高血壓藥物Edarbi（阿齊沙坦酯）的單方和複方用藥；指示用藥則是日本鈣片熱銷產品「鈣思健」。

高血壓藥物Edarbi（阿齊沙坦酯）是最新型且最強效之血管張力素II受體阻斷劑，有別於一般tetrazole四唑類結構，不具生產過程中致癌性、不純物亞硝胺(nitrosamine)產生的疑慮，降壓效果快速且持續穩定，臨床證明其副作用發生率與安慰劑相當，顯示它的安全性、耐受性非常高。而Nesina（苯甲酸阿格列汀）具在安全及穩定的有效範圍下，降低血糖並避免因血糖過低產生風險。

健喬集團的降血壓、降血糖、降血脂三高系列藥品中，「樂壓定膜衣錠」上市以來受醫療院所及病人肯定，該產品具降壓作用效果良好且末梢水腫率低的優勢，亦有延緩動脈硬化的作用。集團在急重症領域，其中以用於治療急性心衰竭的心得適（SIMDAX）注射劑，有效治療患者治療及生活品質。本次再有專利新藥Edarbi引進，相信更能提供患者最佳的用藥選擇。

健喬集團深耕製藥領域40餘年，不斷深化「MDI定量噴霧吸入劑、荷爾蒙製劑、鼻噴劑、發泡劑與顆粒劑」五大技術平台，是全球第四大乙醯半胱胺酸(Acetylcysteine, NAC)發泡錠生產廠商， NAC成分的化痰與抗氧化效果，因新冠疫情更多次受國外臨床治療使用經驗分享而被關注及參考，該成份藥品2021年5月單月營收2,874萬元，較2020年5月同期成長13.4%。整體合併營收上，2021年5月單月達26,856萬元，與同期相較成長達25.6%。心血管用藥，2021年5月營收達3,874萬元，相較同期成長更高達47.8%。

面對國際經濟及疫情仍有諸多不確定性，健喬仍持續擴大現有產品應用市場，2020年9月取得「金吉胃福適凝膠」，2021年1月再取得瑞士諾華藥廠(Novartis)授權引進其肺阻塞用藥，今再取得賽特瑞恩產品授權。法人指出，健喬不斷和國際各大藥廠合作，挹注營收獲利，足見集團長期經營的全台500家醫院、8000家診所及7000間藥局與藥妝店的營業團隊根基實力以及集團的成長勁道。