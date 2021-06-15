杏輝獲邀於醫學大會 發表提升免疫及抗過敏研究報告

杏輝醫藥集團科技長暨杏國新藥（4192）總經理蘇慕寰教授受邀以今年四月杏輝於國際期刊發表的【茯苓在卵清蛋白致敏的小鼠過敏性氣喘模型中調節 Th1/Th2 反應並減輕氣管炎症】為報告主題，在國際聯合學院會議組織6 月 9 日至 10 日於線上播客舉辦的【2021年第四屆世界疫苗、藥品安全監視與替代醫學大會】發表演講。

他並綜合了同期刊二月份杏輝發表的【茯苓萃取物(Lipucan®)有效成分-羊毛蘭烷三萜(Lanostane triterpenoids)在免疫活性調節上扮演有利角色】之研究報告，提出當今在病毒及免疫上的醫療及健康的指引。參與會議有英國、日本、印度、以色列、巴西及捷克等各國專家學家，蘇科技長是台灣唯一受邀的講者，大家從疫苗研發、飲食、運動、健康保健等各面向提出對抗新冠病毒的各種可能方案，其中以色列更分享了其國家在疫苗注射活動成功的關鍵，期望共同打擊本世紀最嚴峻的疫情。

蘇慕寰表示。茯苓，是一種可食用的腐生真菌，通常用作滋補和抗衰老的傳統中藥。據知，這種藥物具有多種藥理特性，包括抗發炎和免疫調節。在之前的研究 (Life 2021, 11, 111.) 中，杏輝（1734）經實驗證明：含有羊毛蘭烷三萜類化合物的茯苓萃取物 (Lipucan®) 透過活化自然殺手細胞(人體第一線免疫細胞，Natural killer cell，簡稱NK細胞)來增強非特異性（先天）免疫力，並證明因促進干擾素(IFN-γ)分泌增加與細胞激素（Interleukin 2)增加，而使1 型T輔助細胞(Th1)免疫反應增強。眾所周知，NK細胞和IFN-γ在針對病毒感染的免疫防禦中發揮著重要作用。先天免疫系統對於防禦最初侵入人體的病毒並活化隨後的適應性免疫非常重要。 NK 細胞被歸類為負責殺死病毒或入侵的細菌先天免疫中重要的第一線防禦。

然而，很少有研究調查茯苓對過敏性疾病，如過敏性氣喘（Allergic Asthma, AA）的影響。 AA 主要由 2型T輔助細胞(Th2)免疫反應引起，以氣管炎症為特徵。杏輝研究率先證明了茯苓萃取物的抗過敏和抗氣喘作用。在小鼠肺組織切片的組織學分析中，與氣喘組相比，茯苓萃取物在支氣管周圍和細支氣管周圍區域的發炎細胞浸潤明顯減少，並可觀察到支氣管壁腫脹之緩解。延長茯苓萃取物食用時間可以顯著降低嗜酸性粒細胞浸潤、前列腺素E2 (PGE2) 、過敏嚴重程度指標IgE 和 卵清蛋白OVA 特異性 IgE等等的濃度。此外，茯苓提取物對抑制 Th2 細胞激素（Interleukin) IL-4、IL-5 和 IL-10也有明顯效果。杏輝的這些實驗結果證明，茯苓提取物可調節內在免疫 Th1/Th2 反應，在Th1表現的結果係增加自然殺手細胞吞噬活性，在Th2的表現，則是預防或減輕因過敏引起的氣喘或症狀。

杏輝長期致力於茯苓有效成分的功效研究，研發成果屢獲國際期刊青睞刊登，獨家原料茯苓提取物(Lipucan®)並已獲得16國55項專利。本次獲邀於【2021 年第四屆世界疫苗、藥品安全監視與替代醫學大會】發表研究報告，再次證明杏輝研發團隊的能力受國際矚目與肯定。