快訊

中央地方防疫攻防不斷！蔡英文再度親上火線說明

郭台銘買500萬劑BNT疫苗有譜？陳時中這樣說

蔬活抗疫！LINE購物攜手夥伴推「農產百寶箱」

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

居家防疫進入長期抗戰，民眾宅在家無法外出採買，為提供台灣民眾更便利快速的購買方式、更新鮮、健康、安全的蔬果食品，LINE購物宣布，與夥伴「專業農」合作，推出每日由各地合格的優良產地採購選品提供之「農產百寶箱」，即日起，用戶可透過「專業農」的官方帳號（連結）進行預購。

自6月17日（四）起正式開賣、6月18日（五）起將開始進行配送服務！因此，自本週四起，雙北地區用戶​在下午兩點前下單完成，隔日下午即可收到新鮮、由批發市場直運的蔬菜箱。（疫情期間週一、週四配合市場休市不出貨，將順延一日配送。）「農產百寶箱」每日限量500箱，有499元、799元大小兩種規格，以及搭配日本壽司米或黑白米還有999元。的澎派百寶箱等組合讓用戶挑選，動動手指，無需久候，新鮮蔬菜隔日即安心到府。

LINE購物表示，自近一波疫情爆發後，民眾對於防疫商品的需求再度升高，相關關鍵字如口罩、消毒用品等之搜尋量前月比暴增6倍以上，銷量暴增近4倍，物流運能爆量，在政府建議民眾非必要避免外出，使居家自炊的需求於短期內呈大幅度提升，蔬菜箱的需求更是大幅度成長，搜尋量比疫情爆發前多出上百倍以上。

疫情

延伸閱讀

花蓮縣議會定期大會16日復會 遵守防疫措施

遠傳串聯六大民生產業領導品牌 團結挺抗疫

檢疫亭、便當贈醫護、警察 立委、企業齊攜手抗疫

LINE Pay新增快篩採檢地圖服務 三步驟快速查找

相關新聞

台灣rezio進軍韓國市場 獨家承攬南怡島無接觸旅遊系統

深度旅遊電商平台KKday旗下的rezio，領先同業獨家推出「OMO旅遊雲整合解決方案」，近期首次與海外大型旅遊景區合作...

華航擴大美國洛杉磯地區服務 7、8月增安大略載客航班

國人赴美洽商、就學、探親順便打新冠肺炎疫苗漸增，在長榮航空增飛美國線後，華航（2610）也持續檢視旅運需求，繼6月增飛 ...

政經私房話／吳伯超 靠變魔術追老婆

除是第一個將台灣珍珠奶茶帶進大陸的拓荒者之外，雅茗─ＫＹ董事長吳伯超除了經營餐飲業，最大的興趣與專長是變魔術，他更說，「...

王文潮、王瑞瑜「堂兄妹檔」兵分兩路 布局電動車市場

台塑集團布局電動車市場，其中掌握關鍵的鋰鐵電池技術，在台塑企業管理中心兩位常委王文潮和王瑞瑜「堂兄妹檔」的分頭領軍下，台...

為防堵疫情擴散 六輕啟動全面普篩

台塑集團麥寮六輕園區陸續發現五例確診個案，為防堵疫情擴散，台塑六輕宣布今（15）日起啟動全面普篩，由同屬台塑集團的長庚醫...

台塑電動卡車 最快7月問世

台塑集團進攻電動車商機火力全開，由台塑企業管理中心常委王文潮督軍的台塑汽車貨運公司，正全力打造電動卡車，第一台樣車最快7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。