蔬活抗疫！LINE購物攜手夥伴推「農產百寶箱」

居家防疫進入長期抗戰，民眾宅在家無法外出採買，為提供台灣民眾更便利快速的購買方式、更新鮮、健康、安全的蔬果食品，LINE購物宣布，與夥伴「專業農」合作，推出每日由各地合格的優良產地採購選品提供之「農產百寶箱」，即日起，用戶可透過「專業農」的官方帳號（連結）進行預購。

自6月17日（四）起正式開賣、6月18日（五）起將開始進行配送服務！因此，自本週四起，雙北地區用戶​在下午兩點前下單完成，隔日下午即可收到新鮮、由批發市場直運的蔬菜箱。（疫情期間週一、週四配合市場休市不出貨，將順延一日配送。）「農產百寶箱」每日限量500箱，有499元、799元大小兩種規格，以及搭配日本壽司米或黑白米還有999元。的澎派百寶箱等組合讓用戶挑選，動動手指，無需久候，新鮮蔬菜隔日即安心到府。

LINE購物表示，自近一波疫情爆發後，民眾對於防疫商品的需求再度升高，相關關鍵字如口罩、消毒用品等之搜尋量前月比暴增6倍以上，銷量暴增近4倍，物流運能爆量，在政府建議民眾非必要避免外出，使居家自炊的需求於短期內呈大幅度提升，蔬菜箱的需求更是大幅度成長，搜尋量比疫情爆發前多出上百倍以上。