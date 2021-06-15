宅配通新莊所1員工快篩陽性 其餘人員完成檢測為陰性
宅配通（2642）今天表示，新莊營業所一名司機6月12日前去快篩檢測，當天就立即進行新莊所大消毒；公司6月13日接獲通報，檢測PCR呈陽性確診，該所的員工已至集中檢疫所完成快篩，目前為止均為陰性，由於司機在作業時都有依規定載口罩等，再加上同仁已經完成快篩陰性，該所仍是正常作業，對於營運並無影響。
國內疫情嚴峻，宅配通表示， 公司強化相關防疫措施，推動「無接觸宅配、免簽名機制」，除了每日早、午測量體溫回報，配發口罩、面罩、手套、酒精給同仁出勤使用，也為全體同仁投保「防疫保險」，加強員工作業時安全。然而6月13日已接獲通報，新莊營業所一名司機檢攝測PCR呈陽性確診，新北市衛生局了解後表示，同仁作業皆有配戴口罩且無症狀，營業場所可正常繼續營業。
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