新北85歲長者疫苗接種 三重採「宇美町」式減少風險

新北市以分區、分里、分時段方式，優先安排設籍新北市85歲以上長者施打疫苗，今（15）日上午8點30分起同步開打。其中，三重綜合體育館大型接種站，新北市立聯合醫院參考採用日本福岡縣「宇美町方式」施打，讓接種者坐在體育館內保持安全距離的座椅上，再由坐著旋轉滑輪椅的護理師迅速施打，一旁工作人員隨時補充針筒、酒精、疫苗，打完就立刻換下一人，相當流暢，一小時約可完成120人接種，效率提升八倍。

新北市交通局為便利長者施打疫苗，協助規劃「接種大巴」，由區公所接送長輩前往醫院，新北市四大計程車隊專線也提供「接種小黃」優先派車服務（自費）。至於住宿型長照機構及洗腎病患，由新北市200隊疫苗接種機動提供專業服務。

提醒設籍新北85歲以上長者，記得攜帶身分證及健保卡，依照里長通知的指定時間，到指定地點接種疫苗，都能安心完成施打，若有疑問可洽詢各區公所疫苗接種服務專線。

新北市長侯友宜今日視察疫苗接種情形，對於各區接種狀況，他表示，新北市整個接種的狀況目前回報大概整個接種率平均大概將近六成左右，秩序都一切非常的良好，而且長輩都有家屬陪伴。

至於不在籍的85歲以上老人家何時可施打疫苗，侯友宜說，一波在籍的打完就會打不在籍的，會根據今天施打率去判斷，並用最快的時間來跟85歲不在籍的新北市市民們，來趕快預告下一個接種的時間、地點，讓長者可以提早做準備。