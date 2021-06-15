遠傳串聯六大民生領導品牌 推多重優惠團結抗疫

近期全台疫情升溫，民眾對於民生物資 的備貨需求相對提高，考量到疫情期間消費者對日常生活所需、前往實體店點消費、以及線上購物等不同需求，遠傳攜手全聯福利中心、統一超商、全家、HAPPY GO、愛買和凱基銀行，六大與民生息息相關的知名品牌，推出搭配遠傳搶付優惠方案，團結挺居家防疫生活。

即日起至7月31日，申辦遠傳搶付搭配六大品牌方案，不但享有遠傳優質電信服務，包含5G最高月付1,399元、暢享上網全速吃到飽，小資族也可選擇4G最低月付399元方案，同享消費生活商品自訂最佳組合；7月底前新申辦或攜碼來遠傳，還有機會抽中遠東百貨商品券5,000元。遠傳也回饋既有用戶，只要推薦親朋好友攜碼申辦遠傳搶付指定方案者，推薦人可得200遠傳幣。疫情下也要安心消費，讓遠傳來應援你的日常生活所需，你下單，遠傳買單。

咖啡寄杯超取最方便，照顧上班族的咖啡癮

申辦「遠傳搶付X全家」方案，5G月付1,399元，即享遠傳5G極速飆網吃到飽不限速，再送Let's Café經典拿鐵(中杯)391杯，上班日每天喝，大約可喝一年半；針對咖啡輕度成癮者，也有4G最低月付399元、送Let's Café經典拿鐵(中杯)77杯的方案可選擇。前五名申辦者遠傳再加碼送Let's Café經典拿鐵(中杯)77杯，想喝咖啡，遠傳請你！

習慣喝統一超商CITY CAFE的消費者，申辦「遠傳搶付X統一超商」方案，4G月付699元，即享4G上網吃到飽不限速，再送中杯拿鐵或大杯美式140杯；咖啡需求較多的消費者，也可選擇以及5G月付999元送270杯咖啡的方案，商品兌換無期限。

實體店點一站式全面購足，減少暴露染疫風險

近期疫情嚴峻，全台已經歷約一個月的三級警戒，考量到部分消費者仍有到實體店點購買生活用品的需求與習慣，遠傳與全聯、統一超商和愛買推出優惠方案，讓消費者出門一次即可購足生活所需。

申辦「遠傳搶付X全聯」方案，5G月付1,399元享遠傳5G極速飆網吃到飽不限速，再送全聯福利點數114,000點，等同現金11,400元；申辦「遠傳搶付X統一超商」方案，最高回饋OPEN POINT 紅利點數11,400點，等同現金11,400元；申辦「遠傳搶付X愛買」方案，最高可得12,000元提貨券。全聯、統一超商和愛買商品齊全，可讓消費者在防疫期間一站式完成物資採買，減少暴露風險。

線上購物免出門直接送到家，守護防疫距離零接觸

對於習慣線上購物的消費者，申辦「遠傳搶付X統一超商」方案，5G月付1,399元、最高回饋OPEN POINT 紅利點數11,400點，可用在康是美、博客來等線上通路，1點等於1元，美妝保養、文具圖書都能一指送到家，防疫期間零接觸。

「遠傳搶付X HAPPY GO」方案，4G月付699元起，享HAPPY GO點數12,600點，5G月付1,399元，最高送36,000點，HAPPY GO點數適用線上購物，40點等於10元，可在遠傳friDay購物消費折抵使用，輕鬆添購生活用品、冷凍生鮮或即時食品，點數抵消費不需碰觸現金，商品直接宅配到府，宅居防疫更安心。即日起至7/31，申辦再加碼送遠東百貨商品券1,000元（限前十名申辦者），使用無期限，在全台遠東百貨、遠東SOGO百貨、愛買量販店、The Mall遠企購物中心及City'super皆可消費使用！

解決資金需求的燃眉之急，遠傳挺你一起抗疫

嚴峻疫情影響了許多民眾的生計，為讓消費者能有更妥善的資金運用規劃，申辦「遠傳搶付X凱基銀行」方案，可享遠傳5G門號高速飆網，以及額度最高50萬元的低利貸款，前12個月貸款年利率0.01%，換算年利息只要銅板50元，且活動期間免收5,000元開辦手續費，適合需要短期資金周轉的上班族。

疫情期間不需出門，只要撥打凱基銀行客服電話就有專人服務，指名申辦遠傳搶付貸款專案，申貸完成後，再到遠傳搶付網路平台或全台遠傳直營門市，將門號申辦「遠傳搶付X凱基銀行」貸款方案，就可享有前12個月貸款超低年利率0.01%的優惠，讓因疫情急需家庭生活費、緊急醫療、繳房貸車貸或貨款周轉的民眾，都能快速解決燃眉之急。

活動網頁：https://fetnet.tw/tGpoPP0F0M