提升心靈免疫力！陸府建設製作祈福餅乾為住戶加油打氣

防疫三級警戒進入延長賽，陸府建設以手工親製的祈福餅乾為「在家防疫」的住戶們加油打氣。陸府表示，面對來勢洶洶的疫情，除了提升身體免疫力，更要加強「心靈免疫力」，用正向樂觀的態度消除焦慮感。

而長期經營社區鄰里關係的陸府建設，在這場戰疫中也發揮了「團結購買力」，住戶不出門就能買齊生鮮、蔬果、麵包、雜貨，還有社區發起「外帶美食挺餐飲」計劃，將王品集團旗下14個餐飲品牌全部外帶一輪。

設在陸府大樓社區中的生機廚房，目前雖然暫停開放，但服務於生機廚房的生機秘書改以手工製作「祈福餅乾」，裹上香濃花生醬，致贈住戶祈福好事花生，尤其餅乾外層的可愛笑臉，更讓住戶感受到滿滿正能量，增加心靈免疫力。

此外，陸府經營客戶關係也是業界的指標模範，長期舉辦的社區活動讓住戶之間建立起好情誼，在疫情期間發揮了「遠親不如近鄰」的力量。

各社區自主發起買菜不出門，邀集住戶一起使用「傳統市場線上購菜」系統，以社區為單位一次買足。不只住戶不用外出，也讓外送人員僅需送達單一地點，減少人流移動，甚至付款方式都採用社區儲值金，由物業管理秘書統籌付款，儘量降低人與人的接觸。

而「陸府藏穗」社區還發起午餐「王品系列外帶計畫」，號召住戶「餐餐吃的美，生活才會好」用外帶行動挺餐飲，以2週14天將王品集團旗下所有餐飲品牌全數外帶一輪，午餐時間成為防疫在家的驚喜期待，還有住戶將所有外帶美食逐一拍照記錄，放上社群，用美食療癒人心。