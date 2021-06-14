因應疫情！ 萊鎂專案輸入新冠病毒核酸檢測套組來台
興櫃股萊鎂醫（6633）今（14）日公告，由於國內目前疫情嚴峻，該公司已專案輸入居家型新冠病毒核酸檢測套組來台。
萊鎂醫表示，國內疫情嚴峻，但是在居家型新冠病毒核酸檢測試劑此一環節上，急需提升廣篩能力，以期讓企業與民眾能找出更多的潛在確診者。
萊鎂醫引進Lucira Health公司製造的「萊的析樂新冠病毒核酸檢測套組(Lucira Check It COVID-19 Test Kit)」，並已於6月11日列於台灣衛福部食品藥物管理署-《因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）申請醫療器材專案輸入之核准名單》中，防疫專案輸入核准文號為第1106016677號。
萊鎂醫表示，本次專案輸入萊析樂新冠病毒核酸檢測套組在台販售係以企業社會責任為考量，在抗疫這項全國共同事業上貢獻一份心力，公司未來仍是以睡眠呼吸中止症治療裝置領域為核心事業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言