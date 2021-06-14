因應疫情！ 萊鎂專案輸入新冠病毒核酸檢測套組來台

興櫃股萊鎂醫（6633）今（14）日公告，由於國內目前疫情嚴峻，該公司已專案輸入居家型新冠病毒核酸檢測套組來台。

萊鎂醫表示，國內疫情嚴峻，但是在居家型新冠病毒核酸檢測試劑此一環節上，急需提升廣篩能力，以期讓企業與民眾能找出更多的潛在確診者。

萊鎂醫引進Lucira Health公司製造的「萊的析樂新冠病毒核酸檢測套組(Lucira Check It COVID-19 Test Kit)」，並已於6月11日列於台灣衛福部食品藥物管理署-《因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）申請醫療器材專案輸入之核准名單》中，防疫專案輸入核准文號為第1106016677號。

萊鎂醫表示，本次專案輸入萊析樂新冠病毒核酸檢測套組在台販售係以企業社會責任為考量，在抗疫這項全國共同事業上貢獻一份心力，公司未來仍是以睡眠呼吸中止症治療裝置領域為核心事業。