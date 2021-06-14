泰博生技抗原快篩 成功切入企業及居家快篩服務

泰博（4736）宣布，該公司抗原快篩成功切入企業快篩市場有成，提供企業維持營運必需的預防性防疫措施。泰博表示，上週剛完成智邦科技（2345）共1,681人次快篩檢驗，陽性確診率達94.1%（32/34）；針對隆達電子（3698）部份，也完成647人次快篩檢驗，無驗出陽性個案，無偽陽性案例。

截至目前為止，泰博抗原快篩已在台大、亞東、林口長庚、敏盛、秀傳、慈濟、新泰等國內各大醫院及國外共檢驗執行累計逾十幾萬件篩檢，成功篩檢出逾數千件的陽性病患，經由PCR確認後，統計上陽性確診率達94%以上，陰性準確率達99.8%以上，顯見品質好的抗原快篩在疫情熱區或非熱區均能達到有效率的精準篩檢，能提供企業自篩或居家檢疫所要求高品質快篩需求。

泰博指出，國內抗原快篩品質良莠不一，泰博抗原快篩準確度高、品質優良穩定，可以避免如朝陽科技大學、文化大學及壹電視等使用其他廠牌抗原快篩的誤判事件。

泰博表示，即將上市提供居家型使用快篩，可由一般人自行採取鼻腔樣本，經國內外臨床試驗數據顯示，能達到與專業醫事人員採樣的精準度，這包括陽性確診率達94%以上，陰性準確率達99.8%以上，避免高偽陽性導致的恐慌及高偽陰性無法攔截病毒的問題，是企業安全營運快速復工，一般民眾安心生活的防疫解決方案。